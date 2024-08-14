Japonya Başbakanı Fumio Kishida, LDP Başkanlığına Yeniden Aday Olmayacak

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(ANKARA) - Japonya Başbakanı Fumio Kishida, hükümetteki Liberal Demokrat Parti (LDP) başkanlığına yeniden seçilme niyetinde olmadığını söyledi. LDP'nin eylül ayında yeni bir başkan seçmesinin ardından Kishida'nın başbakanlıktan çekilmesi bekleniyor. Kamuoyu yoklamalarında Kishida'ya destek oranı, partisinin geçen aylarda karıştığı bir yolsuzluk skandalının ardından düşmüştü.

Japonya Başbakanı Fumio Kishida bir sonraki dönemde başbakanlık için aday olmayacağını duyurdu. Kishida'nın liderliğindeki LDP'nin eylül ayında yeni başkanını seçmesinin ardından 67 yaşındaki başbakanın, görevinden ayrılması bekleniyor. Japonya'da enflasyonun artması ve ulusal para birimi Yen'in değer kaybetmesi ile eş zamanlı olarak iktidardaki LDP'nin bir yolsuzluk skandalına karışmasıyla Kishida'ya destek oranı yüzde 15'e kadar gerilemişti.

Kishida görevinden ayrılacağını açıklarken partisinin "yeni bir başlangıca" ihtiyaç duyduğunu söyledi. "Önümüzdeki başkanlık seçiminde, Liberal Demokrat Parti'nin değişeceğini halka göstermemiz gerekiyor," diyen Kishida, "LDP'nin değişeceğini gösteren ilk anlaşılır adım benim geri çekilmemdir" ifadelerini kullandı.

LDP, 1955'ten bu yana 69 yıl dünyanın en büyük üçüncü ekonomisi olan Japonya'da iktidarda. Parti içerisindeki tecrübeli siyasetçilerin Kishida'nın 2025'te yapılacak olan bir sonraki genel seçimlerde partiyi iktidara taşıyamayacağından şüphe ettiği konuşuluyor.

Geçen yıl LDP'den çok sayıda milletvekilinin parti etkinliklerinden elde edilen gelirleri gizli fonlara aktardığının ortaya çıkması ile başlayan yolsuzluk skandalı haberleri sonrası partinin imajı büyük ölçüde zedelenmiş, kabinede yer alan bakanların bir kısmı görevinden istifa etmek zorunda kalmış, 39 LDP milletvekili ceza almıştı.