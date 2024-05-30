Japonya Başbakanı Kişida Fumio, ABD Hint-Pasifik Kuvvetleri Komutanı Amiral Samuel Paparo'yu Kabul Etti - Son Dakika
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Japonya Başbakanı Kişida Fumio, ABD Hint-Pasifik Kuvvetleri Komutanı Amiral Samuel Paparo'yu Kabul Etti

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, ABD Hint-Pasifik Kuvvetleri Komutanı Amiral Samuel Paparo\'yu Kabul Etti

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Tokyo'yu ziyaret eden ABD Hint-Pasifik Kuvvetlerinin (INDOPACOM) yeni komutanı Amiral Samuel Paparo'yu kabul etti. Görüşmede, ABD ve Japonya'nın bölgesel barış ve istikrara olan bağlılıkları vurgulandı. Kişida, Paparo'ya tebriklerini ileterek, INDOPACOM'un bölgenin barış ve istikrarında önemli bir rol oynadığını belirtti. Paparo ise Japonya ile ikili ittifakın serbest ve açık bir Hint-Pasifik vizyonunun gerçekleştirilmesinde önemli olduğunu ifade etti.

30.05.2024 05:11
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Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Tokyo'yu ziyaret eden ABD Hint-Pasifik Kuvvetlerinin (INDOPACOM) yeni komutanı Amiral Samuel Paparo'yu kabul etti.

Dışişleri Bakanlığı açıklamasına göre, görüşmede Başbakan Kişida ve Amiral Paparo, ABD ve Japonya'nın Hint-Pasifik'te bölgesel barış ve istikrara yönelik bağlılığını vurguladı.

Kişida, "Hint-Pasifik bölgesini iyi tanıyan birinin" INDOPACOM Komutanlığına getirilmesinin "güven verici" olduğunu belirterek, Amiral Paparo'ya tebriklerini bildirdi.

Kişida, ABD ve Japonya'nın ittifakının, "caydırıcılığın artırılmasındaki" önemini vurguladı ve INDOPACOM'un bölgenin barış ve istikrarında "son derece önemli rol oynadığını" söyledi.

Paparo görüşmede, "serbest ve açık bir Hint-Pasifik" vizyonunun gerçekleştirilmesinde, ülkesinin Japonya ile ikili ittifakının, her zamankinden daha önemli hale geldiğini bildirdi.

Bölgede "aciliyet duygusu" mesajı vermişti

Amiral Paparo, 2021-2024 döneminde bu mevkide bulunan Amiral John Aquilino'dan görevi, mayıs başında devralmış ve INDOPACOM'un 27. komutanı olmuştu.

Devir teslim törenindeki konuşmasında Paparo, Çin'in bölgesel nüfuzu karşısında, ABD'nin müttefikleriyle işbirliği halinde caydırıcılığın artırılmasının önemini vurgulamıştı.

"Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vurgusu yapan Paparo, INDOPACOM'un, Çin'in müdahaleci ve yayılmacı planlarına karşı yanıt vermeye hazır olması gerektiğini bildirmişti.

Paparo, "Komutanlık, mevcut stratejik ortamı müttefiklerimizin avantajına göre şekillendirmeye benzersiz şekilde hazır. Artık aciliyet duygusuyla harekete geçmeliyiz" dedi.

INDOPACOM internet sitesine göre komutanlık, 38 ülkeyi ve dünya nüfusunun yüzde 50'sinden fazlasını kapsayan Hint-Pasifik'te, ABD'nin askeri faaliyetlerinin sorumluluğunu üstleniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Japonya Başbakanı Kişida Fumio, ABD Hint-Pasifik Kuvvetleri Komutanı Amiral Samuel Paparo'yu Kabul Etti - Son Dakika

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