Japonya Başbakanı LDP'deki bağış fonu skandalına karşı tedbirler alacak - Son Dakika
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Japonya Başbakanı LDP'deki bağış fonu skandalına karşı tedbirler alacak

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, iktidarda bulunan Liberal Demokrat Partideki (LDP) bağış fonu skandalına yönelik parti içi katı tedbirler uygulayacaklarını söyledi. Kişida, siyasete güvenin yeniden tesis edilmesinde liderlik üstleneceğini ve Siyasi Fonları Kontrol Yasası'nın gözden geçirilmesini hedeflediklerini belirtti. Ayrıca, LDP Etik Komitesi aracılığıyla kapsamlı tedbirler alacaklarını ve siyasi reform diyaloğu sürecini başlatacaklarını ifade etti. Skandala karışan milletvekillerine gerekli cezaların verileceğini ve parti içindeki siyasi fraksiyonların finansman tedariki ve atama süreçlerinden uzaklaştırılacağını da vurguladı.

18.03.2024 09:17  Güncelleme: 09:22
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Japonya Başbakanı Kişida Fumio, iktidarda bulunan Liberal Demokrat Partideki (LDP) bağış fonu skandalına yönelik parti içi katı tedbirler uygulayacaklarını söyledi.

Başbakan ve LDP Genel Başkanı Kişida, partisinin Tokyo'da düzenlenen 91. Büyük Kongresi'nde yaptığı konuşmada, LDP'de son dönemde isimleri siyasi bağış fonu skandalına karışan milletvekillerine ilişkin, "Skandal, siyasete şüphe ve ciddi güvensizlik getirdi. Parti başkanı olarak kamuoyundan özür diliyorum." dedi.

Siyasete güvenin yeniden tesis edilmesinde liderliği üstleneceği sözünü veren Kişida, halihazırda devam eden ulusal meclis oturumunda Siyasi Fonları Kontrol Yasası'nın gözden geçirilmesini hedefleyeceklerini dile getirdi.

LDP Etik Komitesi vasıtasıyla kapsamlı tedbirler alacaklarını kaydeden Kişida, ülke çapında siyasi reform diyaloğu sürecini başlatmayı planladıklarını ifade etti.

"LDP'nin ağır topları" dahil gerekli cezalar verilecek

Kişida, hazirana kadar sürecek meclis oturumlarında parti içinde isimleri bağış fonu skandalına karışan "LDP'nin ağır topları" dahil milletvekillerine en yakın zamanda gerekli cezaların verileceğini söyledi.

LDP'nin iktidar ortağı Komeito Genel Başkanı Yamaguçi Natsuo da iktidar grubunun karşılaştığı skandala ilişkin, "2012'de yeniden iktidara geldiğimizden bu yana en büyük zorlukla karşı karşıyayız." dedi.

Parti kongresinde alınan yeni kararlar doğrultusunda adları skandala karışan milletvekillerine yönelik cezalar artırılacak.

LDP içi siyasi fraksiyonlar, finansman tedariki ve milletvekillerini parti ve hükümet içindeki mevkilere atama aracı olmaktan uzaklaştırılacak.

İsimleri bağış fonu skandalına karışan milletvekillerinin, partiyle ilişiklerinin kesilmesinin yolu açılacak.

Siyasi Fonları Kontrol Yasası kapsamında bağış gelirlerini eksik bildirdikleri öne sürülen iktidar milletvekillerinden bazıları yakın dönemde istifa etmişti.

Kaynak: AA

Japonya, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Japonya Başbakanı LDP'deki bağış fonu skandalına karşı tedbirler alacak - Son Dakika

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