Japonya Başbakanı Kişida Fumio, iktidarda bulunan Liberal Demokrat Partideki (LDP) bağış fonu skandalına yönelik parti içi katı tedbirler uygulayacaklarını söyledi.
Başbakan ve LDP Genel Başkanı Kişida, partisinin Tokyo'da düzenlenen 91. Büyük Kongresi'nde yaptığı konuşmada, LDP'de son dönemde isimleri siyasi bağış fonu skandalına karışan milletvekillerine ilişkin, "Skandal, siyasete şüphe ve ciddi güvensizlik getirdi. Parti başkanı olarak kamuoyundan özür diliyorum." dedi.
Siyasete güvenin yeniden tesis edilmesinde liderliği üstleneceği sözünü veren Kişida, halihazırda devam eden ulusal meclis oturumunda Siyasi Fonları Kontrol Yasası'nın gözden geçirilmesini hedefleyeceklerini dile getirdi.
LDP Etik Komitesi vasıtasıyla kapsamlı tedbirler alacaklarını kaydeden Kişida, ülke çapında siyasi reform diyaloğu sürecini başlatmayı planladıklarını ifade etti.
"LDP'nin ağır topları" dahil gerekli cezalar verilecek
Kişida, hazirana kadar sürecek meclis oturumlarında parti içinde isimleri bağış fonu skandalına karışan "LDP'nin ağır topları" dahil milletvekillerine en yakın zamanda gerekli cezaların verileceğini söyledi.
LDP'nin iktidar ortağı Komeito Genel Başkanı Yamaguçi Natsuo da iktidar grubunun karşılaştığı skandala ilişkin, "2012'de yeniden iktidara geldiğimizden bu yana en büyük zorlukla karşı karşıyayız." dedi.
Parti kongresinde alınan yeni kararlar doğrultusunda adları skandala karışan milletvekillerine yönelik cezalar artırılacak.
LDP içi siyasi fraksiyonlar, finansman tedariki ve milletvekillerini parti ve hükümet içindeki mevkilere atama aracı olmaktan uzaklaştırılacak.
İsimleri bağış fonu skandalına karışan milletvekillerinin, partiyle ilişiklerinin kesilmesinin yolu açılacak.
Siyasi Fonları Kontrol Yasası kapsamında bağış gelirlerini eksik bildirdikleri öne sürülen iktidar milletvekillerinden bazıları yakın dönemde istifa etmişti.
Son Dakika › Güncel › Japonya Başbakanı LDP'deki bağış fonu skandalına karşı tedbirler alacak - Son Dakika
Depremin vurduğu Hatay'ın Arsuz ilçesinde alternatif ürün olarak ekimi yaygınlaşan bezelyede hasat başladı. Ramazan ayında hasadına başlanan bezelye tarladan kilogram fiyat 50 TL'den alıcı buluyor. Kadın çiftçi Yeter Yeğen, yağışlardan dolayı verimli bir hasat dönemi geçirdiklerini belirtti.
Güneydoğu Anadolu bölgesindeki hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü, yılın ilk 2 ayında ihracatını yüzde 19,5 artırarak 560 milyon dolara taşıdı. Irak, Cibuti, Libya, Gana ve Togo gibi Afrika ülkeleri en büyük ihracat pazarları arasında yer aldı.
Samsun'da düzenlenen Yıldız Kızlar İl Birinciliği Müsabakaları'nda Vezirköprü Voleybol Takımı, final maçında Samsun Canik Anadolu Voleybol Takımı'nı 3-2 yenerek il birincisi oldu. Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, şampiyonluk sonrası sporcuları ve teknik heyeti tebrik etti ve nisan ayında yapılacak bölge müsabakalarında başarılar diledi.
Elazığ'ın merkez Ataşehir Mahallesi İmam Efendi Bulvarı'nda meydana gelen trafik kazasında, 27 F 6444 ile 23 AAZ 754 plakalı otomobiller çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.
Başakşehir'de on bir ayın sultanı Ramazan dolu dolu yaşanıyor. Çocuk etkinliklerinden kitap fuarına kadar birçok etkinlikle Başakşehirliler keyifli bir Ramazan geçiriyor.
Hatay'ın Payas ilçesinde bir vatandaşın parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, uzun uğraşlar sonucunda yüzüğü keserek çıkardı. Vatandaş rahat nefes aldı.
İstanbul Ümraniye'de park halindeki bir otomobilden tabanca çalındığı iddiasıyla yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin daha önce de 6 ayrı suç kaydı bulunduğu belirlendi. Güvenlik kamerası kayıtlarında hırsızlık anı görüntülendi.
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bir şahsın seyir halindeki bir otomobilin bagaj kapağının üzerinde yolculuk yapması kameraya yansıdı. Şahsın rahat tavırları dikkat çekerken, yan yola giren otomobil ise gözden kayboldu.
Hatay'ın İskenderun ilçesi Muradiye Mahallesi'nde çıkan ev yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangın sonrası evde maddi hasar meydana geldi, ancak can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.
Sizin düşünceleriniz neler ?