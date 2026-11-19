Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinde, iki ülke arasındaki iletişimin sürdürülmesi konusunda mutabık kaldıklarını bildirdi.

Takaiçi, Çin'in Şıncın kentinde düzenlenen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi kapsamında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Putin ile görüşmesinde, Rusya'da faaliyet gösteren Japon şirketlerinin durumunu gündeme getirdiğini söyleyen Takaiçi, görüşmenin en önemli sonucunun iki lider arasında doğrudan iletişim kurulabilecek bir ortamın oluşturulması olduğunu vurguladı.

Takaiçi, "Putin ile doğrudan temas dahil çeşitli düzeylerde iletişimi sürdürme konusunda anlaştık." dedi.

Çin ile ilişkilere de değinen Takaiçi, Çin'i önemli bir komşu olarak nitelendirdi ve iki ülke arasındaki sorunların çözümü için diyaloğun sürdürülmesi gerektiğini belirtti.

Moskova ile Tokyo arasında ilişkiler son zamanlarda, Rusya'da görev yapan Japon gazetecinin "casusluk" şüphesiyle gözaltına alınması ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in iki ülke arasında ihtilafa konu olan Kuril Adaları'nı ziyaret etmesi gibi olaylar nedeniyle gerilmişti.