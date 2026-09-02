Japonya Başbakanı Takaiçi: Yapay zeka ve insansız savunma sistemlerini daha hızlı devreye sokmalıyız

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, ülkesinin yapay zeka ve insansız savunma sistemlerinin devreye sokulmasında daha hızlı hareket etmesi gerektiğini belirtti.

Kyodo News'in haberine göre, Takaiçi, Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) üyeleriyle görüşmesinde savunma teknolojilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Takaiçi, "Geleneksel ekipmanlardan tamamen farklı bir hızda gelişen yapay zeka ve insansız savunma varlıkları gibi teknolojileri daha da hızlı şekilde devreye sokmalıyız." ifadesini kullandı.

Ülkelerin yapay zekayı entegre eden sistemler kurmak ve insansız hava araçlarını kullanmak için acele ettiğini vurgulayan Takaiçi, "SDF'nin faaliyetleri ve hükümetin şu anda ilerlettiği savunma yeteneklerinin temelden güçlendirilmesi, halkın anlayışı ve işbirliği olmadan gerçekleşemez." değerlendirmesinde bulundu.

???????Takaiçi ayrıca, SDF üyelerinin çalışma koşullarının da iyileştirileceğini ifade etti.