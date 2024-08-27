Japonya, Çin'in hava sahasını ihlal etmesine tepki gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Japonya, Çin'in hava sahasını ihlal etmesine tepki gösterdi

Japonya, hava sahasının Çin askeri uçağı tarafından ihlal edilmesine tepki göstererek, eylemi, ülkenin egemenliği ile güvenliğine karşı yapılmış 'kabul edilemez' eylem olarak tanımladı.

27.08.2024 14:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Japonya, hava sahasının Çin askeri uçağı tarafından ihlal edilmesine tepki göstererek, eylemi, ülkenin egemenliği ile güvenliğine karşı yapılmış "kabul edilemez" eylem olarak tanımladı.

Resmi Kyodo ajansının haberine göre, Japonya Savunma Bakanı Kihara Minoru, düzenlediği basın toplantısında, hava sahası ihlaline ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çin ordusuna ait "Y-9" tipi askeri uçağın Doğu Çin Denizi'ndeki Danjo Adaları açıklarında Japonya hava sahasına girmesine tepki gösteren Kihara, ihlali, Japonya'nın egemenliği ve güvenliğine karşı yapılmış "kabul edilemez" bir eylem olarak niteledi.

Bakan Kihara ayrıca "Kara, deniz ve hava sahamızı korumakta kararlıyız." ifadesini kullandı.

Japonya Kabine Baş Sekreteri Hayaşi Yoşimasa da farklı bir basın toplantısında, Çin'i, meydana gelen olay sonrası "son derece ciddi şekilde" protesto ettiklerini ve bu tür olayların bir daha yaşanmaması için gerekli adımları atmaya çağırdıklarını belirtti.

Japonya, ilk kez bir Çin askeri uçağının, hava sahasını ihlal ettiğini öne sürmüştü

Japonya Savunma Bakanlığından dün yapılan açıklamada, Çin ordusuna ait bir askeri uçağın yerel saatle 11.29'da Japonya hava sahasına girdiği bildirilmişti.

Uçağın yaklaşık 2 dakika boyunca hava sahasını ihlal ettiği belirtilen açıklamada, savaş uçaklarının karşılık vermek üzere harekete geçtiği ancak Çin uçağının o sırada Japon hava sahasını terk ettiği kaydedilmişti.

Açıklamada, ilk kez Japon hava sahasını ihlal eden Çin'in amacını anlamaya çalıştığı kaydedilmişti.

Kaynak: AA

Japonya, Dünya, Japon, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Japonya, Çin'in hava sahasını ihlal etmesine tepki gösterdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:33 Bakanlıktan geri adım Güzellik merkezi ve kadın kuaförleri pazar günü çalışabilecek Bakanlıktan geri adım! Güzellik merkezi ve kadın kuaförleri pazar günü çalışabilecek
14:07 Erdoğan “Boğaz’ı peşkeş çektiler“ dedi, İmamoğlu’ndan yanıt geldi: İnsanların yüzde 90’ı buna inanmaz Erdoğan "Boğaz'ı peşkeş çektiler" dedi, İmamoğlu'ndan yanıt geldi: İnsanların yüzde 90'ı buna inanmaz
13:01 3 çocuğunu öldüren baba, boşanma aşamasındaki eşine “Sen büyük bir olayı duyacaksın“ demiş 3 çocuğunu öldüren baba, boşanma aşamasındaki eşine "Sen büyük bir olayı duyacaksın" demiş
10:55 İzmir’de baba 4 çocuğunu vurup intihar girişiminde bulundu İzmir'de baba 4 çocuğunu vurup intihar girişiminde bulundu
09:45 Yeni dönemde 8 büyük reform Emeklisinden memuruna milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor Yeni dönemde 8 büyük reform! Emeklisinden memuruna milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor
07:58 İlk vakayı duyurdular bile ABD’de ’’Ölümcül Virüs’’ alarmı, tedavisi de yok İlk vakayı duyurdular bile! ABD'de ''Ölümcül Virüs'' alarmı, tedavisi de yok
07:44 Usta sanatçı Cihat Tamer’in oğlu hayatını kaybetti Usta sanatçı Cihat Tamer'in oğlu hayatını kaybetti
07:35 Aslan ölüm kalım maçında İşte Galatasaray-Young Boys karşılaşmasının muhtemel 11’leri Aslan ölüm kalım maçında! İşte Galatasaray-Young Boys karşılaşmasının muhtemel 11'leri
00:27 Mansur Yavaş’la ilgili paylaşımı nedeniyle Gülbin Tosun zorunlu izne çıkarıldı Mansur Yavaş'la ilgili paylaşımı nedeniyle Gülbin Tosun zorunlu izne çıkarıldı
22:53 Kimliğini vermeyen şahıs, polislere yumruk attı: 2 yaralı Kimliğini vermeyen şahıs, polislere yumruk attı: 2 yaralı
22:51 Şizofreni hastası genç ailesini bıçakladı: 4 yaralı Şizofreni hastası genç ailesini bıçakladı: 4 yaralı
22:15 İsrail işgal altındaki Gazze’de TRT kameramanını yaraladı İsrail işgal altındaki Gazze'de TRT kameramanını yaraladı
21:41 Özbekistan Hava Yolları’na ait yolcu uçağı Merzifon Havalimanı’na zorunlu iniş yaptı Özbekistan Hava Yolları'na ait yolcu uçağı Merzifon Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı
21:22 Erdoğan’ın katıldığı Malazgirt Zaferi programında protokol krizi Kuvvet komutanlarının hiçbiri sahneye çıkmadı Erdoğan'ın katıldığı Malazgirt Zaferi programında protokol krizi! Kuvvet komutanlarının hiçbiri sahneye çıkmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2024 15:51:04. #1.11#
SON DAKİKA: Japonya, Çin'in hava sahasını ihlal etmesine tepki gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement