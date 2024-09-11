Japonya'dan Çin-Rusya Tatbikatına Tepki - Son Dakika
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Japonya'dan Çin-Rusya Tatbikatına Tepki

Japonya Kabine Baş Sekreteri Hayaşi Yoşimasa, Çin ve Rusya tarafından düzenlenecek ortak askeri tatbikatı "endişeyle" takip ettiklerini bildirdi. Japonya'nın kamu yayıncısı NHK'nin haberine göre, Hayaşi gazetecilere yaptığı açıklamada, Tokyo yönetiminin, Çin ve Rusya'nın düzenleyeceği tatbikatı iki ülkenin askeri işbirliğini geliştirmeye yönelik çabası olarak değerlendirdiğini aktardı.

11.09.2024 13:49
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Japonya Kabine Baş Sekreteri Hayaşi Yoşimasa, Çin ve Rusya tarafından düzenlenecek ortak askeri tatbikatı "endişeyle" takip ettiklerini bildirdi.

Japonya'nın kamu yayıncısı NHK'nin haberine göre, Hayaşi gazetecilere yaptığı açıklamada, Tokyo yönetiminin, Çin ve Rusya'nın düzenleyeceği tatbikatı iki ülkenin askeri işbirliğini geliştirmeye yönelik çabası olarak değerlendirdiğini aktardı.

Japonya'nın söz konusu tatbikatı "endişeyle" takip ettiğini belirten Hayaşi, hükümetin, tatbikatla ilgili bilgi toplamayı ve bunları incelemeyi sürdüreceğini kaydetti.

Çin Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Çin ve Rusya'ya ait donanma ve hava kuvvetlerinin Batı Pasifik'te Japon Denizi (Doğu Denizi) ile Ohotsk Denizi'nde ortak askeri tatbikata başlayacağı bildirilmişti.

Açıklamada, "Kuzey/Etkileşim-2024" adını taşıyan tatbikatın, iki ülkenin orduları arasındaki "stratejik koordinasyonu derinleştirmeyi ve güvenlik tehditlerinde müşterek tepki verme kabiliyetini güçlendirmeyi amaçladığı" kaydedilmişti.

Çin ile Japonya arasındaki gerilim

Bölgedeki askeri hareketliliğin, Çin ile Japonya arasında hava sahası ve kara suları ihlallerinden kaynaklanan gerilimlerin yaşandığı bir dönemde gerçekleşmesi dikkati çekiyor.

Japonya, 26 Ağustos'ta Çin ordusuna ait "Y-9" tipi askeri uçağın, Doğu Çin Denizi'ndeki Danjo Adaları açıklarında Japonya hava sahasına girdiğini bildirmişti.

Öte yandan, Çin'e ait araştırma gemisinin Japonya'nın güneyindeki Tokara Boğazı'nda yer alan Kuçinoerabu Adası yakınlarında Japon kara sularına girdiği kaydedilmişti.

Tokyo yönetimi her iki olayda da Çin'i diplomatik kanallardan protesto etmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Japonya'dan Çin-Rusya Tatbikatına Tepki - Son Dakika

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