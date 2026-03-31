Japonya\'da Acil Durum Sığınakları Planı

31.03.2026 17:29
Japonya, 2030'a kadar ülke genelinde acil durum sığınakları oluşturma kararı aldı.

Japonya’da acil durumlara karşı ülke genelini kapsayan yeni bir güvenlik planı devreye alınıyor. Hükümet, olası kriz senaryolarında kullanılmak üzere tüm nüfusu kapsayacak sığınakların 2030 yılına kadar hazır hale getirilmesini öngören planı kabul etti.

KABİNE TOPLANTISINDA ONAYLANDI

Devlet televizyonu NHK’nin haberine göre, Başbakan Sanae Takaichi liderliğinde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı’nda yeni acil durum sığınak politikası resmen onaylandı.

HEDEF: TÜM NÜFUSU KAPSAYAN SİSTEM

Alınan karar doğrultusunda, füze saldırıları dahil olmak üzere tüm acil durum senaryolarında kullanılabilecek geçici sığınakların ülke genelinde yaygınlaştırılması hedefleniyor. Plan kapsamında, 2030 yılına kadar Japonya’daki tüm vatandaşların bu sığınaklara erişebilmesi amaçlanıyor.

YEREL VE MERKEZİ YÖNETİM İŞ BİRLİĞİ

Yeni politika çerçevesinde merkezi hükümet, eyalet valilikleri ve belediyeler koordinasyon içinde hareket edecek. Ülke genelinde uygun yer altı alanları belirlenerek sığınak altyapısı güçlendirilecek.

MEVCUT ALANLAR SIĞINAĞA DÖNÜŞTÜRÜLECEK

Plan kapsamında tren istasyonları, binaların bodrum katları ve otoparklar gibi alanlar, acil durumlarda kullanılmak üzere geçici sığınaklara dönüştürülecek. Bu süreçte özel sektörle de iş birliği yapılması öngörülüyor.

61 BİN SIĞINAK HALİHAZIRDA MEVCUT

Ulusal basında yer alan resmi olmayan verilere göre, Nisan 2025 itibarıyla Japonya genelinde yaklaşık 61 bin geçici acil durum sığınağı bulunuyor. Yeni planla birlikte bu kapasitenin artırılması ve ülke geneline yayılması hedefleniyor.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
18:27
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin konser harcamalarına yönelik davada tutuklu 3 sanığın tahliyesine karar verildi.
17:42
17:35
İsrail'den Beyrut'a şiddetli hava saldırısı
17:13
17:07
16:08
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran trafik kazası geçirdi! Kulüpten açıklama var
