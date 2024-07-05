Japonya'da Anaokulu Öğrencisinin Sıcaktan Ölümüyle İlgili Hapis Cezası - Son Dakika
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Japonya'da Anaokulu Öğrencisinin Sıcaktan Ölümüyle İlgili Hapis Cezası

Japonya'da bir anaokulu öğrencisinin serviste saatlerce unutulması sonucu sıcaktan hayatını kaybetmesiyle ilgili açılan dava sonuçlandı. Anaokulu müdürü ve öğretmen, mesleki ihmalkarlıkla suçlanarak hapis cezasına çarptırıldı. Eski okul müdürü 16 ay, sorumlu öğretmen ise 1 yıl hapis cezası aldı. Mahkeme, olayın ciddiyetini vurgulayarak, çocuğun geleceğinin henüz çok küçükken çalındığını belirtti.

05.07.2024 05:55
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Japonya'da serviste saatlerce unutulan anaokulu öğrencisinin sıcaktan ölmesinde "mesleki ihmalkarlıkla" suçlanan anaokulu müdürü ve öğretmen hapis cezasına çarptırıldı.

Şizuoka Bölge Mahkemesinde, 3 yaşındaki Kawamoto Çina'nın 2022 yılında anaokulu servisinde unutulması nedeniyle sıcaktan hayatını kaybetmesiyle ilgili açılan davanın karar duruşması görüldü.

İddianamede, olay günü okul servisini kullanan ve öğrencilerin hepsinin inip inmediğini kontrol etmeyerek "ölümle sonuçlanan mesleki ihmalkarlıkla" suçlanan eski okul müdürü Masuda Tatsuyoşi hakkında 2,5 yıl hapis cezası istendi.

Karar duruşmasında söz hakkı verilen Masuda ile ölen anaokulu öğrencisinin sınıf öğretmen Nişihara Ako, "mesleki ihmalkarlık" suçlamasını kabul etti.

Karara göre eski okul müdürü 74 yaşındaki Masuda 16 ay, sorumlu öğretmen 48 yaşındaki Nişihara ise 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

"Geleceği henüz 3 yıl 11 aylıkken çalındı"

Hakim Kunii Koşi, anaokulu öğrencisi Kawamoto'nun ölümüne ilişkin, "Geleceği henüz 3 yıl 11 aylıkken çalındı, acısı akıl almaz." ifadesini kullandı.

Kunii, olay yaşandığında anaokulu müdürü olan Masuda'nun, öğrenci ölümünün önlenmesine yönelik "güvenlik kılavuzu oluşturmayı" başaramadığını kaydetti.

Okulun çocukların hayatını "riske atan özensiz bir güvenlik yönetimi sistemine sahip olduğunu" belirten Kunii, "Sürücünün ihmali doğrudan mağdurun ölümüne neden oldu" dedi.

Kunii, "Servisten kaç çocuğun indiğini teyit etmek gibi temel bakım yükümlülüğünün yerine getirilmemesi ciddi bir ihmal." diye konuştu.

Olay

5 Eylül 2022'de Şizuoka'nın Makinohara bölgesindeki "Kawasaki Anaokulu" servisini kullanan Masuda, "tüm öğrencilerin indiğini teyit etmeksizin" minibüsü okul garajına park etti.

Kapıları kilitli minibüste yaklaşık 5 saat geçiren Kawamoto'nun, saat 14.05'te bulunduğunda, baygın halde ve gömleğini çıkarmış olduğu ve elinde boş su şişesini tuttuğu saptandı.

Kaynak: AA

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