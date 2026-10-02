Japonya'da avukatlar 175 bin imzayla Akane'ye yaptırımların kaldırılmasını istedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Japonya'da avukatlar 175 bin imzayla Akane'ye yaptırımların kaldırılmasını istedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Japonya'da toplanan 175 bin imza, hükümete ABD'nin UCM Başkanı Tomoko Akane'ye uyguladığı yaptırımların kaldırılması için Washington'la görüşme çağrısıyla iletildi. Avukatlardan Kentaro Uematsu, bunun nedenini birçok kişinin konuyu kendi meselesi görmesi olarak açıkladı.

Japonya'da binlerce kişi, imza kampanyası düzenleyerek hükümete, ABD'nin Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başkanı Tomoko Akane'ye uyguladığı yaptırımların kaldırılması için Washington yönetimiyle görüşülmesi çağrısı yaptı.

Japan News gazetesinin haberine göre, başkent Tokyo'da avukatlar, Akane'ye yönelik yaptırımların kaldırılması yönündeki çağrılar kapsamında başlattıkları kampanyada, 175 bin imza toplayarak hükümete iletti.

Avukatlar, Japon hükümetine, ABD'nin Akane'ye uyguladığı yaptırımların kaldırılması için Washington yönetimiyle görüşülmesi çağrısında bulundu.

Söz konusu avukatlardan Kentaro Uematsu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "175 bin imza toplayabilmemizin nedeninin, birçok kişinin bunu kendi meselesi olarak görmesi olduğunu düşünüyorum. Hükümetin elinden geleni adım adım yapmasını umuyorum." dedi.

Japonya Kabine Başsekreter Yardımcısı Masanao Ozaki ise Japonya'nın UCM'yi her zaman desteklediğini vurgulayarak, endişelerin ciddiye alınacağını ifade etti.

ABD, UCM Başkanı Akane ile bir yetkiliyi yaptırım listesine aldı

UCM, 21 Kasım 2024'te Gazze'de işlenen savaş suçları nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.

Bu kararın ardından ABD, Haziran 2025'te UCM Başsavcısı Kerim Han'ı yaptırım listesine almış, Ağustos 2025'te ise "İsrail aleyhindeki tutumları" gerekçesiyle UCM üyesi 4 isme daha yaptırım uygulamıştı.

Washington, 18 Ağustos'ta aldığı kararla UCM Başkanı Japon yargıç Tomoko Akane ile mahkemenin üst düzey yetkililerinden Abdoulaye Seye'yi de yaptırım listesine eklemişti.

ABD Başkanı Donald Trump, UCM'yi birçok kez eleştirerek müttefik ülkelere "UCM'den çekilmeleri" çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: AA
Amerika Birleşik DevletleriWashingtonPolitikaJaponyaGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bitlis Adilcevaz’da Süphan Dağı zirvesi mevsimin ilk karıyla beyaza büründü Bitlis Adilcevaz'da Süphan Dağı zirvesi mevsimin ilk karıyla beyaza büründü
Rus ordusuna Vivaldi darbesi 250’den fazla asker esir alındı Rus ordusuna Vivaldi darbesi! 250'den fazla asker esir alındı
Vatandaşın önünde kuyruk oluşturduğu pideci, at ve eşek eti kullanmış Vatandaşın önünde kuyruk oluşturduğu pideci, at ve eşek eti kullanmış
Barajlarda yüzler gülüyor: Yağışlar 60 yılın zirvesinde, Tahtalı’da su 5 katına çıktı Barajlarda yüzler gülüyor: Yağışlar 60 yılın zirvesinde, Tahtalı'da su 5 katına çıktı
Kaymakam ile başsavcının ’patates’ kavgasının perde arkası ortaya çıktı Kaymakam ile başsavcının 'patates' kavgasının perde arkası ortaya çıktı
Pegasus’tan dev satın alma İki havayolunu birden bünyesine kattı Pegasus'tan dev satın alma! İki havayolunu birden bünyesine kattı
14:30
Ay sonunu getiremeyen emeklilere bir darbe de banka promosyonlarından
Ay sonunu getiremeyen emeklilere bir darbe de banka promosyonlarından
14:18
Aziz Yıldırım 2 yıldızın biletini kesti Devre arasında gönderiyor
Aziz Yıldırım 2 yıldızın biletini kesti! Devre arasında gönderiyor
13:55
Büşra bebekten 23 gündür haber yok Baba diğer çocuğunu da balkondan atmış
Büşra bebekten 23 gündür haber yok! Baba diğer çocuğunu da balkondan atmış
13:47
Kaçırılan müteahhit Ahmet Acay hayatını kaybetti
Kaçırılan müteahhit Ahmet Acay hayatını kaybetti
13:01
Fon Koordinasyon Kurulu 2. kez toplandı: Geri ödeme takvimi ele alındı
Fon Koordinasyon Kurulu 2. kez toplandı: Geri ödeme takvimi ele alındı
12:43
Altın fiyatları için kritik gün Gözler 15.30’da açıklanacak veriye çevrildi
Altın fiyatları için kritik gün! Gözler 15.30'da açıklanacak veriye çevrildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2026 14:57:54. #7.12#
SON DAKİKA: Japonya'da avukatlar 175 bin imzayla Akane'ye yaptırımların kaldırılmasını istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei