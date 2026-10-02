Japonya'da avukatlar 175 bin imzayla Akane'ye yaptırımların kaldırılmasını istedi

Japonya'da binlerce kişi, imza kampanyası düzenleyerek hükümete, ABD'nin Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başkanı Tomoko Akane'ye uyguladığı yaptırımların kaldırılması için Washington yönetimiyle görüşülmesi çağrısı yaptı.

Japan News gazetesinin haberine göre, başkent Tokyo'da avukatlar, Akane'ye yönelik yaptırımların kaldırılması yönündeki çağrılar kapsamında başlattıkları kampanyada, 175 bin imza toplayarak hükümete iletti.

Avukatlar, Japon hükümetine, ABD'nin Akane'ye uyguladığı yaptırımların kaldırılması için Washington yönetimiyle görüşülmesi çağrısında bulundu.

Söz konusu avukatlardan Kentaro Uematsu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "175 bin imza toplayabilmemizin nedeninin, birçok kişinin bunu kendi meselesi olarak görmesi olduğunu düşünüyorum. Hükümetin elinden geleni adım adım yapmasını umuyorum." dedi.

Japonya Kabine Başsekreter Yardımcısı Masanao Ozaki ise Japonya'nın UCM'yi her zaman desteklediğini vurgulayarak, endişelerin ciddiye alınacağını ifade etti.

ABD, UCM Başkanı Akane ile bir yetkiliyi yaptırım listesine aldı

UCM, 21 Kasım 2024'te Gazze'de işlenen savaş suçları nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.

Bu kararın ardından ABD, Haziran 2025'te UCM Başsavcısı Kerim Han'ı yaptırım listesine almış, Ağustos 2025'te ise "İsrail aleyhindeki tutumları" gerekçesiyle UCM üyesi 4 isme daha yaptırım uygulamıştı.

Washington, 18 Ağustos'ta aldığı kararla UCM Başkanı Japon yargıç Tomoko Akane ile mahkemenin üst düzey yetkililerinden Abdoulaye Seye'yi de yaptırım listesine eklemişti.

ABD Başkanı Donald Trump, UCM'yi birçok kez eleştirerek müttefik ülkelere "UCM'den çekilmeleri" çağrısında bulunmuştu.