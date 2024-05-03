Japonya'da Başbakan Kişida Fumio ve Kabinesine Desteğin Azaldığı Ortaya Çıktı - Son Dakika
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Japonya'da Başbakan Kişida Fumio ve Kabinesine Desteğin Azaldığı Ortaya Çıktı

Japonya\'da Başbakan Kişida Fumio ve Kabinesine Desteğin Azaldığı Ortaya Çıktı

Japonya'da yapılan bir araştırma, Başbakan Kişida Fumio ve kabinesini beğenmeyenlerin oranının yüzde 69'a yükseldiğini gösterdi. Araştırmaya göre, hükümetin zayıf yönetimi ve liderlik eksikliği gibi faktörler bu düşüşte etkili oldu. Ayrıca, Başbakan Kişida'nın siyasi bağış gelirlerini eksik bildirmesi skandalını yönetemediği düşünülüyor. Kamuoyu desteği ise yüzde 26 olarak belirlendi.

03.05.2024 06:09
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Japonya'da yapılan araştırma, Başbakan Kişida Fumio ve kabinesini beğenmeyenlerin oranının yüzde 69'a yükseldiğini ortaya çıkardı.

Ulusal Nikkei Research kuruluşu ve TV Tokyo kanalı, hafta sonundaki ara seçimler sonrası, Kişida ve kabinesine yönelik kamuoyu desteğini yokladı.

Kamuoyu araştırma sonucuna göre, Başbakan Kişida ve kabinesini beğenmeyenlerin oranı yüzde 69'a yükseldi.

Ekim 2021 seçimlerini kazanan, Liberal Demokrat Parti (LDP) lideri Kişida ve kabinesini beğenmeyenlerin oranı, en yüksek seviyesine ulaştı.

Bu oranın yükselmesine yol açan faktörler arasında yüzde 42'yle "hükümetin zayıf yönetimi" ve yüzde 39'la "liderlik eksikliği" ilk iki sırada yer aldı.

Araştırmaya katılanların yüzde 80'i, Başbakan Kişida'nın, iktidardaki LDP milletvekillerinin karıştığı "siyasi bağış gelirlerini eksik bildirmesi skandalını" yönetemediğini savundu.

Kamuoyu araştırmasında Kişida ve kabinesine yönelik kamuoyu desteği ise yüzde 26 oldu.

Ara seçim karnesi

Japonya'da başkent Tokyo'nun 15 No'lu, Nagazaki'nin 3 No'lu ve Şimane'nin 1 No'lu bölgelerinde Temsilciler Meclisi milletvekilliği için ara seçimler düzenlenmişti.

İstifa ve ölüm gibi çeşitli nedenlerle mecliste boşalan LDP'ye ait 3 milletvekili sandalyesini, ana muhalefetteki Anayasal Demokrat Partinin (CDP) desteklediği adaylar kazanmıştı.

Böylelikle Başbakan Kişida Fumio liderliğindeki LDP, parti içi bağış fonu skandalı sonrası ülke kamuoyundaki güncel siyasi desteği ilk kez test etmiş oldu.

Adı "siyasi bağış gelirlerini eksik bildirmesi skandalına" karışan birçok milletvekili LDP'den istifa etmişti ya da partiden ihraç edilmişti.

Parti liderliği tartışılabilir

Ekim 2021'de LDP Genel Başkanlığına seçilen Kişida Fumio'nun görev dönemi, bu yıl eylülde sona eriyor.

Ulusal basında meclis olağan oturum döneminin sona ereceği 23 Haziran öncesi Kişida'nın, erken seçim için meclisi fesh etme yetkisini kullanabileceği kaydediliyor.

Önceki Başbakan Suga Yoşihide, Nisan 2021'deki ara seçimleri kaybetmesi sonrası, parti liderliği seçim yarışına katılmamıştı.

Kaynak: AA

Japonya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Japonya'da Başbakan Kişida Fumio ve Kabinesine Desteğin Azaldığı Ortaya Çıktı - Son Dakika

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