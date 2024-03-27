Japonya'da Beni-Koji Tüketen 100 Kişi Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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Japonya'da Beni-Koji Tüketen 100 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Japonya'da Kobayashi Pharmaceutical Co. firmasının ürettiği kırmızı pirinç mayası içeren 'beni-koji' takviye diyet gıdasını tüketen 100'ü aşkın kişi hastaneye kaldırıldı. Hastaların çoğunun böbrek rahatsızlığından şikayet ettiği belirtilirken, firma ürünü piyasadan toplatma kararı aldı. Sağlık Bakanlığı ise ürünü tüketenlerden hayatını kaybeden 2 kişi olduğunu ve acil denetimler yapılacağını duyurdu.

27.03.2024 07:49  Güncelleme: 07:50
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Japonya'da takviye diyet gıdası "beni-koji" tüketen 100'ü aşkın kişinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Japonya'da Kobayashi Pharmaceutical Co. firmasından yapılan açıklamaya göre, kırmızı pirinç mayası içeren "beni-koji" tüketen 100'ü aşkın kişi hastaneye kaldırıldı.

Hastaların çoğunun "böbrek rahatsızlığından" şikayet ettiği aktarıldı.

Japon firma, ülke geneli çeşitli bölgelerde söz konusu ürünü piyasadan toplatma kararı aldığını açıkladı.

Bakanlık acil denetim yapacak

Sağlık Bakanlığı, ürünü tüketenlerden iki kişinin hayatını kaybettiğini, ölüm sebebi için tetkiklerin sürdüğünü duyurdu.

Hayatını kaybedenlerden birinin, Nisan 2021-Şubat 2024 arası bu ürünü tükettiği tespit edildi.

Bakanlık, markanın ürün kategorisindeki yaklaşık 6 bin mamulün "sağlığa zararına yönelik" acil denetimler yapacak.

Resmi Kyodo ajansı, 2023 yılında firmanın 18,5 ton "beni-koji" içeriği ürettiği ve 16,1 tonunu 50'yi aşkın firmaya satışını gerçekleştirdiğini aktardı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Japonya'da Beni-Koji Tüketen 100 Kişi Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Japonya'da Beni-Koji Tüketen 100 Kişi Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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