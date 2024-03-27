Japonya'da takviye diyet gıdası "beni-koji" tüketen 100'ü aşkın kişinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
Japonya'da Kobayashi Pharmaceutical Co. firmasından yapılan açıklamaya göre, kırmızı pirinç mayası içeren "beni-koji" tüketen 100'ü aşkın kişi hastaneye kaldırıldı.
Hastaların çoğunun "böbrek rahatsızlığından" şikayet ettiği aktarıldı.
Japon firma, ülke geneli çeşitli bölgelerde söz konusu ürünü piyasadan toplatma kararı aldığını açıkladı.
Bakanlık acil denetim yapacak
Sağlık Bakanlığı, ürünü tüketenlerden iki kişinin hayatını kaybettiğini, ölüm sebebi için tetkiklerin sürdüğünü duyurdu.
Hayatını kaybedenlerden birinin, Nisan 2021-Şubat 2024 arası bu ürünü tükettiği tespit edildi.
Bakanlık, markanın ürün kategorisindeki yaklaşık 6 bin mamulün "sağlığa zararına yönelik" acil denetimler yapacak.
Resmi Kyodo ajansı, 2023 yılında firmanın 18,5 ton "beni-koji" içeriği ürettiği ve 16,1 tonunu 50'yi aşkın firmaya satışını gerçekleştirdiğini aktardı.
Son Dakika › Güncel › Japonya'da Beni-Koji Tüketen 100 Kişi Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
İstanbul serbest piyasada dolar 32,2270 liradan, avro 34,9070 liradan güne başladı. Doların alış fiyatı 32,2250 lira, satış fiyatı ise 32,2270 lira olarak belirlendi. Avronun alış fiyatı 34,9050 lira, satış fiyatı ise 34,9070 lira olarak belirlendi. Önceki gün doların satış fiyatı 32,1990 lira, avronun satış fiyatı ise 34,9430 lira idi.
Bayburt'ta asırlık camilerde hatim geleneği, Ramazan ayında yoğun katılım ile devam ettiriliyor. Tarihi Ulu Cami başta olmak üzere şehirdeki cami ve Kur'an kurslarında hatim geleneği Bayburtlu vatandaşlar tarafından özenle yaşatılmaya çalışılıyor. Vatandaşlar, camilere akın ederek hatimleri dinliyor ve Ramazan ayının manevi atmosferini hissediyorlar. Ayrıca, cami imam hatipleri tarafından okunan Kur'an ile hatimler tamamlanıyor. Bayburtlular, asırlık geleneği yaşatarak camileri boş bırakmıyorlar.
Ramazan ayının manevi huzurunun hissedildiği Bayburt'ta, asırlık camilerde hatim geleneği Bayburtlu vatandaşların yoğun katılımıyla devam ettiriliyor. Gecesi namazla, gündüzü Kur'an'la geçen Ramazan günlerinde vatandaşlar mukabele geleneğini yaşatma gayreti içerisinde olduklarını söylediler. Asırlardır zamana meydan okuyan, Selçuklu mimarisinin en önemli eserlerinden biri olan Tarihi Ulu Cami'de sabah, öğle ve ikindi vakitlerinde Kur'an-ı Kerim okunuyor, hatim geleneği Bayburtlu vatandaşlar tarafından özenle yaşatılıyor.
Türkiye'nin sofralık kayısı üretiminde ilk sıralarda yer alan Mersin'de, baharla birlikte tomurcukların çiçeğe dönmesiyle ortaya eşsiz bir manzara çıktı. Ağaçların çiçek açmasıyla bahçeler beyaza bürünerek adeta gelinliğini giydi. Yaklaşık bir ay sonra çiçeklerin çağlaya dönüşeceğine değinen üreticiler, haziran ayından itibaren ise kayısı hasadına başlayacaklarını dile getirdi.
Japonya'da doğum oranlarının rekor düşüş yaşaması sonucunda bir bez üreticisi firma, bebek pazarından çekilerek yetişkin pazarına yönelmeye karar verdi. Ülkede ileri yaş grubunu hedefleyen bez satışları, bebek bezi satışlarını geride bıraktı. Japonya'nın yaşlanan nüfusu ve düşen doğum oranları, ülke için bir kriz haline geldi. Benzer şekilde Hong Kong, Singapur, Tayvan, Güney Kore ve Çin gibi diğer Asya ülkelerinde de doğurganlık oranları düşüş gösteriyor.
Mersin polisi, motosiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlığına karşı gerçekleştirdiği uygulamalarda 2'si çalıntı 4'ü hacizli motosiklet ele geçirirken, 22'si de trafikten men edildi. Uygulamada bin 819 kişinin kaydı sorgulandı ve 758 bin 510 TL idari para cezası kesildi.
Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle birçok kesimde ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Fiber optik kablo altyapı çalışması, şev kayması, yapım çalışmaları ve heyelan gibi durumlar sebebiyle sürücülerin dikkatli olmaları gerekiyor. Bazı kesimlerde ise trafiğe tamamen kapanan yollar bulunuyor.
Apple, Vision Pro adını verdiği karma gerçeklik gözlüğünü altın kaplama olarak satışa sunan lüks tasarım şirketi Caviar ile işbirliği yaptı. 18 ayar altın ile donatılan ve sadece 24 adet üretilecek olan bu özel tasarım gözlük, 40 bin dolar fiyat etiketine sahip olacak.
HBO yapımı The Last of US dizisinin 2. sezon çekimleri hızla devam ederken, başrol oyuncusu Pedro Pascal'ın canlandırdığı Joel Miller'ın hikayesi tamamlandı. Pascal'ın çekimlerini erken bitirmesinin sebebi, The Last of US Part II oyununda Joel'in Abby Anderson tarafından öldürülmesiyle ilgili olay örgüsünün 2. sezon hikayesinde yer almasıdır. Dizinin çekimleri Ağustos ayında tamamlanacak ve Mart-Nisan 2025 tarihleri arasında yayınlanacak.
Microsoft'un CEO'su Phil Spencer, Xbox el konsolu iddiaları hakkında açıklamalarda bulundu. Spencer, Xbox donanım ekibinin farklı tasarımlar üzerinde çalıştığını ve taşınabilir bir Xbox deneyimi düşündüklerini belirtti. Ayrıca eski Xbox oyunlarının diğer konsollara sunulmasıyla daha fazla oyuncuya ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.
Bitrix24 gibi şirketler, yapay zeka teknolojilerini kullanarak iş süreçlerini optimize etme ve satışları artırma konusunda işletmelere güçlü bir destek sunuyor. Yapay zeka destekli sistemler, işletmelere hızlı ve etkili kararlar alma, müşteri memnuniyetini artırma ve satışları optimize etme imkanı sağlıyor. Ayrıca yapay zeka destekli otomasyon araçları, işletmelerin zaman ve kaynaklarını daha verimli kullanmalarını sağlıyor. Bitrix24'ün yapay zeka destekli özellikleri, işletmelerin dijital dönüşüm yolculuklarında güçlü bir müttefik oluyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?