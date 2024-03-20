Japonya'da Çinli Profesör Hu Shiyun'dan Haber Alınamıyor

Japonya'da Kobe Gakuin Üniversitesinde görevli Çinli Prof. Hu Shiyun'dan, 2023 yazından bu yana haber alınamıyor.
Resmi Kyodo ajansının haberine göre, Hyogo eyaletindeki Kobe Gakuin Üniversitesinde görevli Çinli Prof. Hu, Ağustos 2023'te ülkesi Çin'e gitmesinin ardından ortadan kayboldu.
Hu, üniversitede geçen yıl yaz okulu derslerinin sona ermesinin ardından ülkesi Çin'e gitti.
Ülkesine giriş yaptığı bilinen Hu'nun ailesi, Eylül 2023 sonundan bu yana kendisinden haber alamadıklarını bildirdi.
Kobe Gakuin Üniversitesi yönetiminden yapılan açıklamada, Çin'in Osaka Başkonsolosluğuna "Hu'nun Çin'de güvende olup olmadığının" sorulduğu ancak yanıt alınamadığı belirtildi.
Kobe Gakuin Üniversitesi Küresel İletişim Fakültesinde Çince dersi veren Hu, daha önce fakültede bölüm başkanlığı yapmıştı.
Hu'nun kaybolması üzerine, yerine vekil öğretim görevlilerinin ders verdiği bildirildi.
Benzer durumlar yaşanmıştı
Tokyo'da bulunan Toyo Gakuen Üniversitesinde Çinli Prof. Zhu Jianrong da 2013 yılında memleketi Şanghay'a gittikten sonra ortadan kaybolmuştu.
Yaklaşık altı ay sonra Japonya'da ailesine kavuşabilen Zhu hakkında açılan casusluk soruşturmasının halen sürdüğü belirtiliyor.
Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido Eğitim Üniversitesinden Çinli Prof. Yuan Keqin de 2019'da casusluk suçlamasıyla Çin'de gözaltına alınmış, savcılıkça hakkında iddianame hazırlanmıştı.
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