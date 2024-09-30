Japonya'da Erken Seçim 27 Ekim'de - Son Dakika
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Japonya'da Erken Seçim 27 Ekim'de

LDP Başkanı İşiba Şigeru, erken genel seçimin 27 Ekim'de yapılacağını duyurdu.

30.09.2024 11:49
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Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrat Partinin (LDP) başkanlığına seçilen ve başbakanlığı üstlenmesi beklenen İşiba Şigeru, 27 Ekim'de erken genel seçim yapılacağını bildirdi.

LDP'nin önceki lideri ve Japonya Başbakanı Kişida Fumio'nun siyasi bağış fonu skandalı gerekçesiyle 14 Ağustos'ta istifa edeceğini duyurması üzerine düzenlenen kongrede seçilen İşiba ilk siyasi sınavına hazırlanıyor.

Geçen haftaki seçimli kongrede LDP lideri seçilen İşiba, meclis oturumu öncesi düzenlediği basın toplantısında, ülkede meclisin feshedilerek 27 Ekim'de erken genel seçime gidileceğini bildirdi.

"Yeni yönetimin bir an önce halkın hakemliğine tabi olması önemli" diyen İşiba, yarınki meclis oturumu sonrası kurulacak hükümet açısından bir genel seçimin "ne kadar erken olursa o kadar iyi olacağını" söyledi.

İşiba, henüz "başbakanlığı" üstlenmeden bu duyuruyu yapmasına yönelik tepkilere, "Başbakan olmayan birinin böyle bir şey yapmasının alışılmadık bir durum olduğunun farkındayım ama bunun uygunsuz olduğunu da düşünmüyorum." karşılığını verdi.

Kampanya dönemi 12 Ekim'de

LDP Genel Sekreteri Moriyama Hiroşi, erken genel seçimin kampanya döneminin 12 Ekim'de başlayacağını bildirdi.

İşiba'nın, LDP ile koalisyon ortağı Komeito'nun hakimiyetindeki mecliste hafta içinde Japonya'nın yeni başbakanı ilan edilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

LDP lideri ve Başbakan Kişida Fumio, ağustosta, parti içi siyasi bağış fonu skandalının siyasete yönelik kamu güvenini sarstığı gerekçesiyle istifa edeceğini açıklamıştı. 27 Eylül'de 9 adayın katıldığı kongrede başkanlık seçimini, geçmişte tarım bakanı ve savunma bakanı olarak görev yapan eski LDP Genel Sekreteri İşiba Şigeru, ikinci turda kazanmıştı.

Ekim 2021'deki seçimlerde 15 sandalye kaybedilmişti

Japonya'da son genel seçim 31 Ekim 2021'de düzenlenmişti. Çoğunluğun 233 sandalyeyle elde edildiği 465 koltuklu mecliste iktidardaki LDP 261 sandalye kazanmıştı. 276 sandalyeyle seçime giren LDP o seçimde 15 sandalye kaybetmişti.

Temsilciler Meclisi milletvekillerinin olağan görev süresinin normal şartlarda Ekim 2025'te sona ermesi gerekiyordu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Japonya, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Japonya'da Erken Seçim 27 Ekim'de - Son Dakika

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