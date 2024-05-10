Japonya'da Fare Kalıntıları Nedeniyle 100 Bin Paket Ekmek Toplatıldı - Son Dakika
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Japonya'da Fare Kalıntıları Nedeniyle 100 Bin Paket Ekmek Toplatıldı

Japonya\'da Fare Kalıntıları Nedeniyle 100 Bin Paket Ekmek Toplatıldı

Japonya'da PASCO Shikishima şirketinin Chojuku dilimli ekmeğinin birkaç paketinde fare kalıntıları tespit edildi. Şirket, şu ana kadar hiçbir hastalananın olmadığını belirtirken, yaklaşık 104 bin paket ekmeğin toplatıldığı açıklandı. Soruşturma devam ederken, şirketin başkent Tokyo'daki fabrikasının faaliyetleri durduruldu.

10.05.2024 09:59
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Japonya'da bir kısmında fare kalıntılarının tespit edilmesi sebebiyle 100 bini aşkın paketli ekmek toplatıldı.

PASCO Shikishima şirketinden yapılan açıklamada, Chojuku dilimli ekmeğinin birkaç paketinde siyah fare kalıntılarının saptandığı bildirildi.

Açıklamada, bu ekmekleri yiyenlerden şu ana kadar hastalanan kimsenin bulunmadığı belirtildi.

Kemirgen kalıntılarının ürünlere bulaşma nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığı, şimdiye kadar yaklaşık 104 bin paket ekmeğin toplatıldığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, "Müşterilerimize sorun yaşattığımız için derinden özür dileriz. Tekrarlanmaması için kalite yönetim sistemimizi güçlendireceğiz." ifadelerine yer verildi.

Devlet televizyonu NHK'nin haberine göre, PASCO'nun başkent Tokyo'daki fabrikasının faaliyetleri, yürütülen soruşturma nedeniyle durduruldu.

Merkezi Nagoya kentinde bulunan PASCO Shikishima firmasının Chojuku ekmeği, ülke genelindeki çok sayıda markette satılıyor.

Japonya'nın tanınan ekmek imalatçılarından PASCO Shikishima'nın birçok ürünü, ABD ve Çin'e de ihraç ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Japonya'da Fare Kalıntıları Nedeniyle 100 Bin Paket Ekmek Toplatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Japonya'da Fare Kalıntıları Nedeniyle 100 Bin Paket Ekmek Toplatıldı - Son Dakika
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