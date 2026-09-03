Japonya'da geliştirilen yapay zeka, deniz yatağındaki plastikleri insandan iki kat hızlı - Son Dakika
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Japonya'da geliştirilen yapay zeka, deniz yatağındaki plastikleri insandan iki kat hızlı

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Japonya'daki Deniz-Yer Bilimleri ve Teknolojileri Ajansı araştırmacıları, deniz yatağındaki plastik çöpleri tespit etmek için yapay zeka destekli DeepLitterAI sistemini geliştirdi.

Japonya'daki Deniz-Yer Bilimleri ve Teknolojileri Ajansından araştırmacılar, deniz yatağındaki plastik çöpleri daha iyi tespit etmek için yapay zeka destekli sistem geliştirdi.

Kyodo ajansının haberine göre araştırmacılar, geliştirdikleri sisteme "DeepLitterAI" adını verdi.

Ajans ekiplerinin 1983-2025 döneminde ülkedeki deniz yatağından çektiği yaklaşık 12 bin fotoğrafla oluşturulan veri setinde küçük çöpler ve kayalar gibi çöp olmayan cisimler yer alıyor.

Yapay zekanın yanlış cisimleri çöp olarak tespit etmesinin önüne geçmek amacıyla sistem, bulanıklaştırma gibi çeşitli yöntemlerle eğitildi.

İnsanlara oranla iki kat hızlı veri işleyebilen sistem, deniz yatağındaki plastik çöpleri eş zamanlı takip etmek için kullanılacak.

Gerçek görüntülerle yapılan test sırasında sistem, görüntü genişliğinin yüzde 5 ila 10'u kadar küçük bir alanda görünen çöpün türünü ve miktarını belirleyebiliyor. Ayrıca plastik şişeler ve polietilen torbalar gibi büyük çöp parçalarının yüzde 80'ini başarıyla tespit edebiliyor.

Uzmanların gözle denetimiyle karşılaştırıldığında sistemin hata payının yüzde 10 civarında olduğu ve sistemin, insanların yaklaşık bir ayda yaptığı analizi birkaç günde tamamladığı tespit edildi.

Araştırmacılardan biyolojik oşinograf Nakajima Ryota yaptığı açıklamada, "Çok miktarda atığın toplandığı bölgeleri hızlıca tespit edebilir ve bu bilgiyi tedbirleri uygulamak için kullanabiliriz." dedi.

Araştırma sonuçları "Environmental Pollution" dergisinde yayımlandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Japonya'da geliştirilen yapay zeka, deniz yatağındaki plastikleri insandan iki kat hızlı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Japonya'da geliştirilen yapay zeka, deniz yatağındaki plastikleri insandan iki kat hızlı - Son Dakika
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