Japonya'da LDP Bağış Fonu Skandalına Karışan 39 Kişiye Cezalar Verildi - Son Dakika
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Japonya'da LDP Bağış Fonu Skandalına Karışan 39 Kişiye Cezalar Verildi

Japonya'da iktidarda bulunan Liberal Demokrat Parti (LDP) üyeleri arasında yaşanan bağış fonu skandalı sonucunda 39 kişiye ceza verildi. Siyasi Fonları Kontrol Yasası kapsamında bağış gelirlerini eksik bildirdikleri öne sürülen eski bakanlar ve milletvekilleri dahil olmak üzere isimleri skandala karışan kişilere çeşitli cezalar uygulandı. LDP Genel Başkanı Kişida Fumio, skandal nedeniyle halktan içten özür dilediğini belirtirken, LDP Genel Sekreteri Motegi Toşimitsu ise skandalın son derece ağır siyasi sorumlulukları olduğunu vurguladı. Skandalın ortaya çıkmasıyla birlikte bazı iktidar milletvekilleri istifa etmişti.

05.04.2024 07:45
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Japonya'da iktidarda bulunan Liberal Demokrat Partide (LDP) bağış fonu skandalına karışan 39 kişiye ceza verildi.

"Siyasi Fonları Kontrol Yasası" kapsamında bağış gelirlerini eksik bildirdikleri öne sürülen LDP üyelerine karşı harekete geçildi.

LDP Etik Komitesi, isimleri siyasi bağış fonu skandalına karışan eski bakan ve milletvekilleri dahil 39 kişiye verilen cezaları açıkladı.

Eski Başbakan Abe Şinzo grubundan eski LDP Genel Sekreteri Seko Hiroşige ve eski Eğitim Bakanı Şionoya Ryu'dan partiden ayrılmaları istendi.

Eski Ticaret Bakanı Nişimura Yasutoşi ve eski Teknoloji Bakanı Şimomura Hakubun, Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu ile eski Sanayi Bakanı Hagiuda Koiçi'nin LDP üyelikleri, bir yıl süreyle askıya alındı.

Başbakan ve LDP Genel Başkanı Kişida Fumio, açıklamasında, siyasette ciddi güvensizliğe yol açan skandal nedeniyle halktan "içten özür dilediğini" bildirdi.

Abe grubu üyelerinin "son derece ağır siyasi sorumluluğu"

LDP Genel Sekreteri Motegi Toşimitsu, açıklamasında "son derece ağır siyasi sorumlulukları" nedeniyle "Abe Şinzo" üyeleri hakkında sert adımlar attıklarını belirtti.

Motegi, isimleri siyasi bağış fonu skandalına karışan ve LDP bünyesinde farklı kıdemlerde çalışan diğer 40'ı aşkın üyeye de çeşitli düzeylerde uyarı cezası verileceğini açıkladı.

LDP'nin iktidar ortağı Komeito'nun Genel Başkanı Yamaguçi Natsuo, skandala ilişkin, "2012'de iktidara geldiğimizden bu yana en büyük zorlukla karşı karşıyayız." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Siyasi Fonları Kontrol Yasası kapsamında bağış gelirlerini eksik bildirdikleri öne sürülen iktidar milletvekillerinden bazıları yakın dönemde istifa etmişti.

Temmuz 2022'de katıldığı seçim kampanyasında silahlı saldırı sonucu ölen eski Başbakan Abe, 2012-2020'deki göreviyle "en uzun süreli başbakan" olmuştu.

Kaynak: AA

Japonya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Japonya'da LDP Bağış Fonu Skandalına Karışan 39 Kişiye Cezalar Verildi - Son Dakika

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