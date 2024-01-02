Japonya\'da meydana gelen depremlerde ölü sayısı 48\'e yükseldi

İŞİKAWA, 2 Ocak (Xinhua) -- Japon ulusal haber ajansı Kyodo'nun yerel medyaya dayandırdığı haberlere göre, ülkenin orta kesimleri ve civarında meydana gelen bir dizi güçlü depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 48'e yükseldi.

Deprem nedeniyle pek çok bölgede yollarda çatlaklar oluştu ve asfaltlar çöktü.