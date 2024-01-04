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Japonya'da meydana gelen depremlerde ölü sayısı 82'ye yükseldi - Son Dakika
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Japonya'da meydana gelen depremlerde ölü sayısı 82'ye yükseldi

Japonya'nın Ishikawa eyaletinde meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 82'ye yükseldi. Ishikawa vilayetindeki Noto bölgesinde meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki deprem, eyalet ve çevresinde bir dizi depreme neden oldu.

Japonya\'da meydana gelen depremlerde ölü sayısı 82\'ye yükseldi
04.01.2024 - 10:46,
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ÇEKİM TARİHİ: 3 Ocak 2024

Ishikawa eyaletinden çeşitli görüntüler

Japonya'nın Ishikawa eyaleti tarafından açıklanan verilere göre, kısa süre önce meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 82'ye yükseldi.

Pazartesi günü Ishikawa vilayetinin Noto bölgesinde sığ bir derinlikte meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremle beraber eyalet ve çevresi bir dizi depremle sarsılmıştı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Ishikawa'dan bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua
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SON DAKİKA: Japonya'da meydana gelen depremlerde ölü sayısı 82'ye yükseldi - Son Dakika
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