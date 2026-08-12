Japonya'da Tropik Fırtına Etkili Oldu
Chan-hom Tropik Fırtınası, Kanto bölgesinde şiddetli rüzgarlar ve yağışlara yol açtı.
Japonya'da başkent Tokyo'yu da kapsayan Kanto bölgesinde Chan-hom Tropik Fırtınası'nın getirdiği şiddetli rüzgarlar etkili oldu.
Devlet televizyonu NHK'nin haberine göre, Chan-hom Tropik Fırtınası Kanto bölgesinde etkisini gösterdi.
Şiddetli rüzgarlara yol açan tropik fırtına sebebiyle bazı bölgelerde ağaçlar devrilirken, İbaraki ve Tochigi bölgelerinde 4 kişi hafif yaralandı.
Yetkililer ise fırtınanın ülkenin geniş bölümünde şiddetli yağmurlara neden olacağını belirterek, heyelan ve sel gibi doğal afetler konusunda uyardı.
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