Japonya'da Tropik Fırtına Etkili Oldu

Japonya'da başkent Tokyo'yu da kapsayan Kanto bölgesinde Chan-hom Tropik Fırtınası'nın getirdiği şiddetli rüzgarlar etkili oldu.

Devlet televizyonu NHK'nin haberine göre, Chan-hom Tropik Fırtınası Kanto bölgesinde etkisini gösterdi.

Şiddetli rüzgarlara yol açan tropik fırtına sebebiyle bazı bölgelerde ağaçlar devrilirken, İbaraki ve Tochigi bölgelerinde 4 kişi hafif yaralandı.

Yetkililer ise fırtınanın ülkenin geniş bölümünde şiddetli yağmurlara neden olacağını belirterek, heyelan ve sel gibi doğal afetler konusunda uyardı.