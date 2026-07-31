Japonya'da Ulusal İstihbarat Konseyi Kuruldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Japonya'da Ulusal İstihbarat Konseyi Kuruldu

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Japonya, casuslukla mücadele için Ulusal İstihbarat Konseyini kurarak ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Japonya'da ulusal istihbaratın merkezileştirilmesi amacıyla yeni kurulan Ulusal İstihbarat Konseyinin hizmete girdiği, "casuslukla mücadele" çalışmaları kapsamında ilk toplantısını düzenlediği bildirildi.

Kyodo News'un haberine göre, hükümetten, hizmete giren Ulusal İstihbarat Konseyine ilişkin açıklama yapıldı.

"Casuslukla mücadele" çalışmaları kapsamında Ulusal İstihbarat Konseyinin ilk toplantısını düzenlediği belirtilen açıklamada, toplantıya Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin başkanlık ettiği aktarıldı.

Japonya Kabine Baş Sekreteri Kihara Minoru ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Konseyin kurulması Japonya'nın istihbarat reformları açısından ilk adımı oluşturuyor." ifadesini kullandı.

Konseyin, Japonya'nın ilk ulusal istihbarat stratejisinin oluşturulmasını görüşmesi ve yeni casuslukla mücadele mevzuatını ele almak üzere bir uzman heyeti kurması bekleniyor.

"Ulusal İstihbarat Bürosu" kuruldu

Bunun yanı sıra, Bakanlar Kurulu İstihbarat Araştırma Ofisinin yerine, Başbakanlık Ofisine doğrudan bağlı bir istihbarat teşkilatı olarak "Ulusal İstihbarat Bürosu" da kurulmuş oldu.

Söz konusu Büronun, Ulusal Polis Teşkilatı, Dışişleri Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı gibi kurumlar tarafından toplanan istihbaratı koordine etmesi hedefleniyor.

Daha önce bakanlıklar bünyesinde ayrı ayrı faaliyet gösteren istihbarat büroları, böylece tek merkezde toplanmış oldu.

Japonya'dan ulusal istihbaratın merkezileştirilmesi adımı

Japonya hükümetinin, Mayıs ayında, giderek karmaşıklaşan güvenlik ortamına karşı, kurumlar arası istihbarat entegrasyonu ve kapasite güçlendirilmesi için yeni bir "Ulusal İstihbarat Bürosu" kuracağı bildirilmişti.

Başbakan Takaiçi Sanae kabinesindeki "İstihbarat ve Araştırma Ofisi"nin görev kapsamının, Temmuz ayında geliştirilerek, yeni bir ulusal düzeyli ve birleşik istihbarat bürosuna dönüştürüleceği kaydedilmişti.

Kaynak: AA

Politika, Japonya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Japonya'da Ulusal İstihbarat Konseyi Kuruldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TBMM Başkanı Kurtulmuş, af tartışmalarına son noktayı koydu TBMM Başkanı Kurtulmuş, af tartışmalarına son noktayı koydu
Sirkeci’de tramvayın turiste çarptığı anlar kamerada Sirkeci'de tramvayın turiste çarptığı anlar kamerada
Başkanın “Gelmeyin“ paylaşımı tartışma sebebi oldu Başkanın "Gelmeyin" paylaşımı tartışma sebebi oldu
Esenyurt’ta yolda bulduğu kartla 10 bin liralık alışveriş yapan şüpheli kamerada Esenyurt’ta yolda bulduğu kartla 10 bin liralık alışveriş yapan şüpheli kamerada
İstanbullular dikkat Valilikten kritik uyarı geldi: Şiddetli fırtına yıkıp geçecek İstanbullular dikkat! Valilikten kritik uyarı geldi: Şiddetli fırtına yıkıp geçecek
MHP önerdi, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum beğendi Parti kapatmaya yeni kriter MHP önerdi, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum beğendi! Parti kapatmaya yeni kriter

13:42
Demirtaş, Narin Güran dosyasını inceledi: Suç işlediği kanıtlanan tek isim...
Demirtaş, Narin Güran dosyasını inceledi: Suç işlediği kanıtlanan tek isim...
13:35
Galatasaray’dan resmi Musiala açıklaması
Galatasaray'dan resmi Musiala açıklaması
13:18
Türkiye genelinde internet krizi Dev şirketten açıklama var
Türkiye genelinde internet krizi! Dev şirketten açıklama var
13:16
Eren Kaşıkçı’nın ölümüyle ilgili Adli Tıp’tan ilk bulgu
Eren Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili Adli Tıp'tan ilk bulgu
12:10
Balıkesir Gömeç’te 3 gündür süren yangını çıkaran 2 kişi tutuklandı
Balıkesir Gömeç'te 3 gündür süren yangını çıkaran 2 kişi tutuklandı
11:56
Yürek burkan görüntü Yüzlercesi araçların altında ezilerek can verdi
Yürek burkan görüntü! Yüzlercesi araçların altında ezilerek can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2026 13:51:47. #7.13#
SON DAKİKA: Japonya'da Ulusal İstihbarat Konseyi Kuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.