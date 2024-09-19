Japonya'da Vali Saito'ya Gensoru Verildi

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Japonya'da Hyogo Eyaleti Meclisi "yetkisini kötüye kullandığı" gerekçesiyle Vali Saito Motohiko aleyhindeki gensoru önergesini oy birliğiyle kabul etti.

Devlet televizyonu NHK'in haberine göre, Eyalet Meclisi, "yetkisini kötüye kullandığı" iddiasıyla Vali Saito aleyhine verilen soru önergesini olağan oturumda görüştü.

İktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) dahil meclisteki tüm siyasi grupların destek verdiği soru önergesi mecliste oy birliğiyle kabul edildi.

Karar doğrultusunda Vali Saito'ya, eyalet meclisini feshetmesi ya da istifa etmesi yönünde iki seçenek sunuldu.

Vali Saito, ikisinden birini tercih etmemesi halinde resmi görevini kanunen kaybedecek.

Saito'nun "bağımsız" girdiği 2021 valilik seçimlerinde, iktidardaki LDP ve muhalefetteki Nippon Ishin (JIP) partilerinden gördüğü desteği yitirmesi dikkati çekti.

10 gün içinde kararını açıklayacak

Japon Vali, gazetecilere yaptığı açıklamada, eyalet sakinleri üzerinde "endişeye yol açtığı" sebebiyle kamuoyundan özür dileyerek "derinlemesine düşüneceğini" bildirdi.

Vali Saito, "Bu durumla ilgili olarak vatandaşlarımız nezdinde endişe ve güvensizlik oluşturduğum için bir kez daha içtenlikle özür diliyorum" diyerek şunları kaydetti:

"Gensoru önergesinin oy birliğiyle kabul edilmesi sonucundan ben sorumluyum. Kanun hükümlerine uygun olarak çeşitli seçenekleri değerlendireceğiz. Bu hem benim hem de valilik hükümeti için önemli bir karar olacak. Meclis açısından çok ağır bir tercih ve benim için de çok ağır. Kalbimi sorgularken düşünmek istiyorum. Sonuçlarla ilgili sorumluluğumun ağır olduğuna inanıyorum. Ciddi bir durum ortaya konuldu. Dikkatlice düşüneceğim"

46 yaşındaki Vali Saito'nun kanunen 10 gün içinde son kararını açıklaması gerekiyor.

Yakın tarihte 5. kez

Saito istifa etmeye karar verir ya da meclisi feshetmeyerek görevini kendiliğinden kaybederse Hyogo Eyalet Valiliği seçimleri 50 gün içinde yapılacak.

İçişleri ve İletişim Bakanlığı verilerine göre karşılaştırılabilir verilerin kaydedildiği 1966'dan beri Japonya'da bir eyalet meclisi, valisi hakkında 5. kez "güvensizlik oyu" vermiş oldu.

İfade öncesi "ölü bulunmuştu"

Eyalet Valiliğinde üst düzey çalışan, Vali Saito'nun, personele bağırmak ve yerel işletmelerden hediye talep etmek dahil "yetkisini kötüye kullandığı" suçlamalarının kayda geçtiği bir belge yayımlamıştı.

Durumu, eyalet valiliği bünyesindeki ihbar ofisine bildiren çalışanın, akabinde başlayan iç soruşturmada, söz konusu belgenin "iftira niteliğinde iddialar içerdiği" sonucuna varılması üzerine 3 ay uzaklaştırma cezası aldığı ortaya çıkmıştı.

Meclis, haziran ayında davayı incelemek üzere özel bir komite kurdu ancak söz konusu personel, temmuz ayında komite önünde ifade vermesi planlanan tarihten iki hafta önce ölü bulunmuştu.

Japon basınındaki habere göre 60'lı yaşlardaki valilik çalışanının intihar ettiği anlaşılmıştı.

Vali Yardımcısı istifa etmişti

Eyalet Valiliği bünyesindeki yetkili sendika, olaya yönelik Vali Saito'nun istifa etmesi talep etmişti. Vali Yardımcısı da sorunun yol açtığı sıkıntıların sorumluluğunu üstlenerek istifa etmişti.

Saito, Meclis Komitesinin soruşturması sırasında verdiği ifadede, çalışana yönelik "disiplin işlemlerinin haklı olduğunu" savunmuş ve yayımlanan belgede "asılsız iddialar" yer aldığını belirtmişti.

Meclisteki siyasi gruplarının tamamının istifa talebine rağmen Vali Saito, 2021-2025'i kapsayan resmi görev süresini tamamlamak istediğini açıklamıştı.