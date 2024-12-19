Japonya'da Yabancı Turist Rekoru

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TOKYO, 19 Aralık (Xinhua) -- Japonya Ulusal Turizm Örgütü, 33 milyonu aşkın yabancı turistin ocak-kasım döneminde ülkeyi ziyaret ettiğini ve bu sayının, 2019'daki yıllık rekoru geride bıraktığını duyurdu.

Örgüt çarşamba günü yaptığı açıklamada, yalnızca kasımda yabancı turist sayısının bir önceki yıla göre yüzde 30,6 artarak 3.187.000'e yükseldiğini ve bu yılın ocak ayından bu yana toplam turist sayısının 33.379.900'e ulaştığını açıkladı.

Kovid-19 salgını nedeniyle yaşanan düşüşün ardından Japonya'ya seyahat talebinde önemli bir toparlanmayı işaret eden bu sayı, 2019'daki yıllık en yüksek seviyeyi 1,5 milyon aşarak geride bıraktı.

Japonya Turizm Ajansı Komiseri Naoya Haraikawa düzenlediği basın toplantısında, "İşler yolunda giderse 2024 yılı toplamı 35 milyonu aşacak" dedi.