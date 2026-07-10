Japonya'da Yapay Zeka İçin Veri Koruma Yasası Geçti - Son Dakika
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Japonya'da Yapay Zeka İçin Veri Koruma Yasası Geçti

10.07.2026 11:47
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Japonya, yapay zeka gelişimini desteklemek için kişisel veri koruma yasasını revize etti.

Japonya'da yapay zeka alanındaki yerli gelişmeleri desteklemek amacıyla, şirketlerin hassas bilgileri kullanabilmelerini sağlayan kişisel veri koruma yasası parlamentodan geçti.

Kyodo News'in haberine göre, Japonya Parlamentosu yapay zeka alanında yerli gelişmeleri desteklemek amacıyla şirketlerin "rıza olmaksızın" hassas bilgileri kullanabilmelerini sağlayan revize edilen kişisel veri koruma yasasını kabul etti.

Yasa değişikliği, işletmeler ve diğer kuruluşların, yalnızca istatistiksel analiz ve yapay zeka geliştirme amacıyla bireylerin rızası olmaksızın kişisel verileri toplamalarına olanak tanıyan bir istisna getiriyor. Bu istisna, küresel yapay zeka yarışında Japonya'nın rekabet gücünü artırmayı amaçlıyor.

İşletmeler ve diğer kuruluşların yalnızca istatistiksel analiz ve yapay zeka geliştirme amacıyla bireylerin kişisel verilerini toplamalarına olanak tanıyan yasa değişikliği kapsamında ayrıca, 1000'den fazla kişinin kişisel verilerini usulsüz bir şekilde kullanan şirketlere, bu bilgilerden elde edilen kar tutarına eşdeğer bir para cezası verilecek.

Parlamento ayrıca, hükümetin yapay zeka ve otonom sürüş gibi ileri teknolojilerin geliştirilmesinde kullanılmak üzere verileri özel sektör şirketlerine ve araştırma enstitülerine sağlamasına yönelik ayrı yasa tasarılarını da kabul etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Japonya'da Yapay Zeka İçin Veri Koruma Yasası Geçti - Son Dakika

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