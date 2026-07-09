Japonya'da Yapay Zeka ile Ünlülerin Ses ve Görüntüleri İzinsiz Kullanıldı - Son Dakika
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Japonya'da Yapay Zeka ile Ünlülerin Ses ve Görüntüleri İzinsiz Kullanıldı

09.07.2026 11:33
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Haziran-Ağustos 2025'te 43 bin yapay zeka içeriği tespit edildi; ekonomik kayıp 12-28 milyon dolar.

Japonya'da Haziran- Ağustos 2025 döneminde, Japon ünlüler ile seslendirme sanatçılarının ses ya da görüntülerinin izinsiz kullanıldığı, yapay zekayla üretilen 43 bini aşkın video ve görsel tespit edildi.

Kyodo'nun haberine göre, Japonya Tanıtım Hakları Koruma Örgütü, sosyal medya platformlarındaki görüntüleri inceledi.

İnceleme sonucunda, Haziran-Ağustos 2025 döneminde, Japon ünlüler ile seslendirme sanatçılarının görüntü veya seslerinin izinsiz kullanıldığı, yapay zekayla oluşturulan 43 binden fazla görsel ve video tespit edildi.

Örgüt, yapay zekayla üretilen sahte içerikler dolayısıyla ünlülerin ve diğer hak sahiplerinin uğradığı ekonomik kaybın 12 milyon ila 28 milyon dolar olduğunu ve bu içeriklerin yaklaşık 335 milyon kez görüntülendiğini belirtti.

Örgütten bir yetkili, "İzinsiz kullanım şüphesi bulunan paylaşımların yaygınlığı son derece endişe verici. Bir sesin orijinaliyle eşleşip eşleşmediğini belirlemek özellikle zor olduğundan, tespit ettiğimiz vakalar muhtemelen buzdağının sadece görünen kısmıdır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Japonya'da Yapay Zeka ile Ünlülerin Ses ve Görüntüleri İzinsiz Kullanıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Japonya'da Yapay Zeka ile Ünlülerin Ses ve Görüntüleri İzinsiz Kullanıldı - Son Dakika
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