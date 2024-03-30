Japonya'da mahkeme, yaşlanan nükleer reaktörlerin hizmetini sürdürebileceği kararını verdi

Japonya'da mahkeme, Japon Denizi (Doğu Denizi) kıyısındaki "yaşlanan nükleer reaktörlerin" hizmetini sürdürebileceği kararını verdi.
Fukui Bölge Mahkemesi, Mihama ve Takahama nükleer santrallerindeki reaktörlerin eskidiği ve tehlikeye yol açtığına ilişkin şikayetleri karara bağladı.
Duruşmada, bölge halkının, reaktörlerin "bozulmaya yüz tuttuğu, büyük depremlere karşı dayanıklılığını yitirdiğine" yönelik iddialar ele alındı.
Hakim Heyeti Başkanı Kato Yasuşi, reaktörlerin "sorunlarla karşılaşabileceği ve halkın hayatını tehlikeye atabileceğine" yönelik neden saptanmadığını bildirdi.
Kato, reaktörlerin, Mart 2011'deki Fukuşima Dai-içi nükleer kazasından sonra daha katı uygulanan depreme dayanıklılık standartlarına sahip olduğunu aktardı.
Reaktörlerin "konumlarına özgü faktörlere uygunluğunun" saptandığını bildiren Kato, "Yaşlı tesislerin işletilmesi için gerekli güvenlik tedbirleri alınmıştır." dedi.
Tedbir kararı kaldırıldı
Mahkeme, Mihama'daki 3 numaralı reaktör ile Takahama'daki 1, 2, 3 ve 4 numaralı reaktörlerin faaliyetinin durdurulmasına yönelik tedbir kararını kaldırdı.
Kararda, 1974-1985 yılları arası hizmete giren ve Kansai Electric Power (KEPCO) firmasının işletimindeki reaktörlerin faaliyetlerini sürdürebileceği bildirildi.
Hizmet süresi uzatılabiliyor
Japonya'da, 2011'deki deprem sonrası Fukuşima Dai-içi'de yaşanan sızıntı nedeniyle nükleer santrallerin hizmet periyodu 40 yılla sınırlandırılıyor.
Bu süre, santrallerin, Japonya Nükleer Düzenleme Kurulunca (NRA) yapılan yeni güvenlik denetlemelerini geçmeleri halinde 60 yıla kadar uzatılabiliyor.
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