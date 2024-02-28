Japonya'da Yenidoğan Sayısı Tarihi Düşük Seviyeye İndi - Son Dakika
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Japonya'da Yenidoğan Sayısı Tarihi Düşük Seviyeye İndi

Japonya\'da Yenidoğan Sayısı Tarihi Düşük Seviyeye İndi

Japonya'da 2023 yılında yenidoğan sayısı, 758 bin 631'le şimdiye kadarki en düşük seviyesine indi. Yenidoğan sayısı, önceki yıla kıyasla yüzde 5,1 azalarak tarihi bir düşüş yaşadı. Aynı dönemde kayda geçen evliliklerin sayısı ise son 90 yıldır ilk kez 500 binin altına indi. Evlilik sayısı yüzde 5,9 düşüşle 489 bin 281'e geriledi. Boşanmaların sayısı ise 4 bin 695 artışla 187 bin 798'e yükseldi.

28.02.2024 08:07  Güncelleme: 08:11
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Japonya'da 2023 yılında yenidoğan sayısı, 758 bin 631'le şimdiye kadarki en düşük seviyesine indi.

Japonya Sağlık Çalışma ve Refah Bakanlığının açıklamasına göre, 2023'te yenidoğan sayısı, önceki yıla kıyasla yüzde 5,1 azaldı. 758 bin 631'e gerileyen yenidoğan sayısı şimdiye kadarki en düşük seviyesine geriledi.

Yenidoğan sayısı en yüksek seviyesine 1949'da 2,69 milyonla ulaşırken; 1973'te 2,09 milyon, 1983'te 1,5 milyon olmuştu.

Bu sayı ilk kez 2016'da 1 milyonun altına inmişti.

Ulusal Nüfus ve Sosyal Güvenlik Araştırma Enstitüsü, yenidoğan sayısının 2035 yılında 760 binin altına düşeceği tahmininde bulunmuştu. Söz konusu tahmin, beklenenden 12 yıl önce gerçekleşti.

Japonya'da 2023'te kayda geçen evliliklerin sayısı ise son 90 yıldır ilk kez 500 binin altına indi.

Evlilik sayısı 2023'te önceki yıla kıyasla yüzde 5,9 düşüşle 489 bin 281 oldu. Bu sayı, İkinci Dünya Savaşı sonrası en düşük seviyesini gördü.

Ülkede 1899'dan beri tutulan istatistiklere göre en son 1933 yılında 486 bin 58 evlilik kayıtlara geçmişti.

En fazla evlilik, 1 milyon 99 bin 984'le 1972 yılında gerçekleşmişti.

Ülkede 2023 yılında boşanmaların sayısı 4 bin 695 artışla 187 bin 798'e yükseldi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Japonya'da Yenidoğan Sayısı Tarihi Düşük Seviyeye İndi - Son Dakika

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