Japonya\'daki Fuji Dağı\'nı Gören Fotoğraf Noktasında Şikayetler Artıyor

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Japonya'daki Fuji Dağı'nı gören fotoğraf noktasına, yabancı turistlerden şikayetlerin artması sonrası çekilen siyah brandanın, ziyaretçiler tarafından fotoğraf çekebilmek için yer yer yırtıldığı bildirildi.

Resmi Kyodo ajansının haberine göre, Fujikawaguçiko kasabasındaki söz konusu fotoğraf noktasının internette viral olmasının ardından artan turist ziyaretleri şikayetlere yol açtı.

Yetkililer, bölgede turistlerin yol açtığı çöp birikintileri ve trafik kurallarına uyulmaması gibi sorunların yaygınlaşması sonrası popüler fotoğraf noktasına geçen hafta siyah branda çekti.

Bir haftadır yapılan kontrollerde, alınan önleme rağmen, çekim için söz konusu noktaya gelen yabancı turistlerin, fotoğraf alabilmek amacıyla siyah brandayı yırtarak delikler açtığı saptandı.

Fuji Dağı'na tırmanış rotalarından Yoşida Patikası eteğindeki kasabanın yetkilisi, yerel basına açıklamasında, "Bunun bir gün olabileceğini düşündük ama bu kadar çabuk değildi." dedi.

2,5 metre yüksekliğinde ve 20 metre genişliğindeki siyah brandanın ivedilikle onarılacağı ve üzerine "dokunmayın" uyarısı asılacağı aktarıldı.

Yetkililer daha önce, kalabalığı kontrol altında tutmak için bölgeye güvenlik görevlileri yerleştirmiş ve İngilizce uyarılar yayınlamaya başlamış ancak bu önlemler, istenilen sonucu vermemişti.

"Çok daha Japon hissettirdiği algısı"

Kasabanın birçok noktasından Fuji Dağı görünürken, branda çekilen noktada Fuji Dağı, yaygın market zinciri Lawson şubesi ile aynı karede üst üste çekilebiliyor.

Diğer çekim yerlerine kıyasla söz konusu nokta, sosyal medyada, "çok daha Japon hissettirdiği için daha popüler hale geldiği" şeklinde tarif ediliyor.

Lawson şubesinin karşı kaldırımında "aşırı kalabalıklaşan" turistler, trafik işaretleri ve güvenlik görevlilerinin uyarılarına rağmen yerel halk nezdinde şikayetlere yol açıyor.

Araçlarını fotoğraf çekim noktasına kurallara aykırı park eden turistlerin, "daha iyi görüntü yakalayabilmek" amacıyla caddede konuşlu binaların çatılarına tırmandığı görülebiliyor.

Ulusal simge

Japonya'da Yamanaşi ve Şizuoka eyaletleri arasında yer alan, "UNESCO Dünya Mirası listesinde" bulunan 3 bin 776 metrelik Fuji Dağı, ülkenin ulusal simgelerinden biri.

Başkent Tokyo'dan Fuji Dağı'na en kolay ulaşım noktalarından kabul edilen Yoşida Patikası, başlangıç düzeyinde tırmanışçılar için popüler kabul ediliyor.