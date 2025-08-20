Japonya'dan Afrika'ya Ekonomik Destek Girişimi - Son Dakika
Japonya'dan Afrika'ya Ekonomik Destek Girişimi

20.08.2025 16:03
Japonya, Afrika'nın kalkınmasını desteklemek için yeni bir ekonomik bölge girişimi başlatıyor.

Japonya, Afrika'nın endüstriyel kalkınmasını desteklemek için "Hint Okyanusu-Afrika Ekonomik Bölgesi" girişimi başlatacağını bildirdi.

Başkent Tokyo'nun doğusundaki Yokohama kentinde 20-22 Ağustos'ta "9. Tokyo Uluslararası Afrika Kalkınma Konferansı (TICAD)" düzenleniyor.

Devlet televizyonu NHK'nin haberine göre Japonya Başbakanı İşiba Şigeru, konferansın açılış konuşmasında, Afrika'nın karşı karşıya olduğu zorlukları ve çözüm önerilerini ele aldı.

"Yerel temelli çözümler, Afrika'nın kalkınması için önemli." diyen İşiba, işbirliğinin, ülkelerin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak güçlendirileceğini ifade etti.

Kıta nüfusunda yaş ortalamasının 19 olduğunu belirten İşiba, genç ve kadın nüfusa yönelik istihdam oluşturmanın "büyümenin anahtarı" olduğunu kaydetti.

İşiba, bölgesel bağlayıcılığın ekonomik büyüme için gerekli olduğunu ve Afrika kıtası ile ülkesi arasında özel sektör odaklı yatırımları güçlendireceklerini söyledi.

Gelecek 3 yılda 30 bin yapay zeka uzmanı

Bölgede serbest ticareti teşvik eden yeni bir çerçevenin başlatılacağını dile getiren İşiba, gelecek 3 yıl içinde Afrika'da 30 bin yapay zeka uzmanı yetiştirme politikasını başlatacaklarını belirtti.

İşiba, "Afrika'nın bölgesel entegrasyonuna ve endüstriyel kalkınmasına katkıda bulunacak bir 'Hint Okyanusu-Afrika Ekonomik Bölgesi' girişimi başlatacağım." dedi.

Girişim sayesinde "daha fazla büyüme" hedeflediklerine işaret eden İşiba, Hint Okyanusu ve Afrika arasında serbest ve adil bir ekonomik bölge oluşturmayı hedeflediğini kaydetti.

İşiba, yeni girişimin, ülkesinin dış diplomasi konsepti arasında gösterilen "Serbest ve Açık Hint-Pasifik (FOIP)" çatısı altında yer alacağını aktardı.

Öte yandan Japonya basınındaki haberlerde, yeni ekonomik bölge girişimi, Çin'in Afrika'da artırdığı nüfuzu karşısında "ekonomik potansiyeli dengeleme" arayışı olarak nitelendirildi.

50'ye yakın Afrika ülkesi temsil ediliyor

Konferansta, Afrika Kalkınma Bankası, Dünya Ticaret Örgütü, Afrika Birliği ve Birleşmiş Milletler dahil uluslararası kuruluşlar da temsil ediliyor.

Afrika'dan yaklaşık 50 ülkeden devlet ve hükümet başkanları ile iş dünyasının temsilcilerinin katıldığı konferansta, İşiba'nın ikili zirveler de düzenlemesi öngörülüyor.

Yapay zeka ile 300 bin kişiye eğitim

Hükümet kaynaklarına göre Japonya, bazı Afrika ülkelerindeki yükseköğretim kurumlarında yapay zeka ve veri bilimi dersleri açmayı planlıyor.

İmalat, tarım, lojistik ve insan kaynakları alanlarına odaklanılacak bu derslerde, 35 bin kişiye sağlık alanında olmak üzere toplamda 300 bin kişiye eğitim sağlanacak.

"Yokohama Deklarasyonu" bekleniyor

Barış ve istikrar, ekonomi, iklim değişikliği dahil çok sayıda konunun ele alınacağı konferans, "Yokohama Deklarasyonu'nun" yayımlanmasıyla son bulacak.

Japonya, nüfusunun 2050 yılında, şu anki 1,5 milyardan 2,5 milyara ulaşması beklenen Afrika ile birçok alanda yeni işbirliği ve yatırım fırsatları oluşturmayı hedefliyor.

İlk olarak 1993'te düzenlenen uluslararası konferansın 7'ncisi Ağustos 2019'da Yokohama'da, 8'incisi ise Kuzey Afrika ülkesi Tunus'ta organize edilmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Yapay Zeka, Diplomasi, Teknoloji, Politika, Japonya, Ekonomi, Güncel, Afrika, Son Dakika

14:41
İçişleri Bakanlığı: Suriye’ye sadece pasaportla giriş yapabilecek
İçişleri Bakanlığı: Suriye'ye sadece pasaportla giriş yapabilecek
14:53
Mustafa Destici devreye girdi: İşte memurlar için hükümete önerdiği zam teklifi
Mustafa Destici devreye girdi: İşte memurlar için hükümete önerdiği zam teklifi
