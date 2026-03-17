Japonya'dan İran'a Hürmüz Boğazı Uyarısı

Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'ye "Hürmüz Boğazı'ndaki tüm gemilerin güvenliğini sağlamak için uygun tedbirleri alma" çağrısında bulundu.

Japonya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Motegi, İranlı mevkidaşı Erakçi ile telefonda görüştü.

Görüşmede, Motegi, İran'ın ABD ve İsrail'in saldırılarının ardından ABD üslerinin bulunduğu Körfez ülkelerindeki hedeflere misillemelerinden endişe duyduğunu belirtti.

Basra Körfezi'ndeki Japonya bağlantılı gemilere ilişkin endişesini de aktaran Motegi, İran'a "Hürmüz Boğazı'ndaki tüm gemilerin güvenliğini sağlamak için uygun tedbirleri alma ve seyrüsefer güvenliğini tehdit eden eylemleri durdurma" çağrısı yaptı.

Taraflar, meselenin en kısa sürede yatıştırılması için yakın iletişimin sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı.

Japonya'dan "Uluslararası Barış Arabuluculuğu Birimi" adımı

Dışişleri Bakanlığından yapılan diğer açıklamada da Bakanlığın Dış Politika Bürosu bünyesinde yapılan değişiklikler hakkında bilgi verildi.

Küresel ölçekte çatışmaların çıkmaya devam ettiğine dikkat çekilen açıklamada, anlaşmazlıkların henüz çıkmadan çözümüne ve ateşkesin desteklenmesine duyulan ihtiyacın giderek arttığı vurgulandı.

Açıklamada, "Uluslararası Barış Arabuluculuğu Birimi" adlı birimin kurulduğu ve Bakanlığın bu adımla "arabuluculuk çabalarındaki etken ve esnek katılımını daha da güçlendireceği" kaydedildi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.