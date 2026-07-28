Japonya'dan İran'a Husilere İtidal Çağrısı

Japonya hükümeti, Orta Doğu'da deniz ablukası ve ticari gemilere saldırılardan endişe duyduğunu bildirerek, İran'a "bölgede Husilere itidal göstermelerini teşvik etmesi" çağrısı yaptı.

Tokyo hükümetinden yapılan açıklamaya göre Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile telefonda görüştü.

Yirmi dakika süren görüşmede Motegi, ülkesinin Orta Doğu bölgesinde ABD ve İran'ın karşılıklı saldırılarının "komşu ülkeler nezdinde oluşturduğu hasardan" endişe duyduğunu belirtti.

Motegi görüşmede, İran tarafına "bölgede gidişatı en kısa sürede kontrol altına almak için azami esneklik göstermesi" çağrısı yaptı.

ABD-İran arasındaki müzakerelerin sürmesinin ve "sorunların istikrarlı bir şekilde çözülmesinin" önemini vurgulayan Motegi, ülkesinin de bu müzakereleri destekleyeceğini belirtti.

Motegi, Hürmüz Boğazı'nda serbest ve güvenli seyrüseferin "ek maliyetler olmaksızın en kısa sürede yeniden sağlanmasının hayati önem taşıdığı" görüşünde olduklarını bildirdi.

Orta Doğu'da Husilerin "deniz ablukası ve ticari gemilere yönelik saldırılarından enerji güvenliği açısından endişe duyduklarını" bildiren Motegi, İran tarafına "bölgede Husilere itidal göstermelerini teşvik etmesi" çağrısı yaptı.

Görüşmede Erakçi de ABD ve İran arasındaki mevcut iletişim durumu ile ülkesinin sürdürdüğü pozisyonu bildirdi.

Erakçi de Japon mevkidaşına bölgesel barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik diplomatik süreçle ilgili son durum hakkında bilgi verdi.