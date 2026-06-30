Japonya'dan Minami-Torişima'ya Füze Rampası - Son Dakika
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Japonya'dan Minami-Torişima'ya Füze Rampası

Japonya\'dan Minami-Torişima\'ya Füze Rampası
30.06.2026 12:04
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Japonya, Minami-Torişima Adası'na Tip 12 füze rampası konuşlandırdı; gerilim endişeleri arttı.

TOKYO, 30 Haziran (Xinhua) -- Japonya, ülkenin en doğusunda yer alan Minami-Torişima Adası'na ilk kez bir adet Tip 12 karadan gemiye füze rampası ve ilgili ekipmanları konuşlandırdı.

Japonya Kara Öz Savunma Kuvvetleri pazar günü sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, ekipmanın adaya gerçek mühimmat kullanılan atış eğitimi sahasının inşaatına yönelik hazırlıklar kapsamında nakledildiğini belirtti.

Söz konusu konuşlandırmanın, sistemin yerel koşullarda düzgün şekilde çalışıp çalışmadığını tespit amaçlı olduğu belirtilerek, adaya herhangi bir füze gövdesi taşınmadığı vurgulandı.

Japon devletine ait NHK kanalının bildirdiğine göre Savunma Bakanlığı 8 Haziran'da Chiba eyaletindeki bir limandan bir adet Tip 12 karadan gemiye füze rampasını ve hedef tespitine yönelik keşif amaçlı insansız hava araçlarını feribotla adaya nakletti.

Kara Öz Savunma Kuvvetleri'nin yeni mali yılın başlayacağı 2027 yılının Nisan ayında atış tatbikatlarına başlaması bekleniyor.

Bölgede gerilimi daha da tırmandırabileceği endişelerini tırmandıran bu hamle geniş çaplı eleştirilere yol açtı.

Kaynak: Xinhua

Politika, Güvenlik, Savunma, Japonya, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Japonya'dan Minami-Torişima'ya Füze Rampası - Son Dakika

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