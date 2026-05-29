Japonya'dan NATO'ya İlk Askeri Katkı
Japonya'dan NATO'ya İlk Askeri Katkı

29.05.2026 10:18
Japonya, Almanya'daki NATO misyonuna 4 askeri personel gönderecek, muharip görevde bulunmayacak.

Japonya, ilk kez NATO'nun Almanya'da bulunan Ukrayna destek ve eğitim misyonuna askeri personel göndereceğini duyurdu.

Kyodo News'ün haberine göre, Japonya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Öz Savunma Kuvvetlerinden 4 personelin ilk defa NATO'nun Almanya'daki Ukrayna Güvenlik Yardımı ve Eğitim Merkezi'nde görev alacağı bildirildi.

Yaklaşık bir yıl görev yapacak personelin, Ukrayna'ya yönelik askeri destek ve eğitim faaliyetlerinde koordinasyon görevlerini üstleneceği kaydedilen açıklamada, herhangi bir muharip göreve katılmayacakları vurgulandı.

Açıklamada, bu adımın, Japonya'nın savunma kapasitesini geliştirmeyi ve NATO ile işbirliğini güçlendirmeyi amaçladığı belirtildi.

Temmuz 2024'te kurulan NATO'nun Ukrayna Güvenlik Yardımı ve Eğitim Merkezi, yaklaşık 700 personelle faaliyet gösteriyor.

Merkez, NATO üyeleri ve ortak ülkeler tarafından Ukrayna'ya sağlanan askeri teçhizat ve eğitim faaliyetlerinin koordinasyonunu yürütüyor.

Japonya'nın, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Kiev'e destek için ABD yapımı mühimmat, askeri teçhizat ve finansman sağlanmasını öngören NATO öncülüğündeki Öncelikli Ukrayna İhtiyaçları Listesi (PURL) girişimine katılmayı planladığı da iddia edilmişti.

Kaynak: AA

