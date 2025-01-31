Japonya'dan Yapay Zeka Güvenlik Planı

Güncel

Japonya Başbakanı İşiba Şigeru, ülkede yapay zekanın geliştirilmesi ve kullanımı ile ilgili güvenlik endişelerini ele alan "temel plan" hazırlanacağını açıkladı.

Kyodo News'ün haberine göre, İşiba, Temsilciler Meclisi'nde Bütçe Komitesine hitabında yapay zekaya ilişkin açıklama yaptı.

İşiba, yapay zeka kullanımının verimlilik gibi konularda önemli olduğunu ancak bu teknolojinin yanlış bilginin yayılması riskine yol açabileceğini söyleyerek, "Yapay zekanın güvenli ve emniyetli şekilde kullanımının yanı sıra geliştirilmesini ve araştırılmasını teşvik etme yollarına ilişkin temel bir plan oluşturmalıyız." dedi.

Meclisteki oturumda eski Savunma Bakanı Onodera Itsunori, Çin'in yapay zeka modeli DeepSeek'in ihtilaflı bölgelerin Çin'e ait olduğunu belirttiğini savunarak bu konuda endişesini dile getirdi.

Başbakan İşiba, buna yanıt olarak, yapay zekanın geliştirilmesi için kasıtlı ya da kasıtsız kullanılan bazı bilgilerin dünyaya hızla yayılacağına işaret ederek, "Önceliğimiz, yapay zekanın faydalarını artıracak ve kullanımıyla ilgili tehlikelerini azaltacak bir yasa tasarısının sunulmasıdır." ifadesini kullandı.

DeepSeek

Çin'de High-Flyer Capital Management fonunun desteklediği DeepSeek, diğer yapay zeka şirketlerine kıyasla düşük maliyetle ve az sayıda çip kullanarak geliştirdiği açık kaynaklı yeni modeli DeepSeek-R1'i, 20 Ocak'ta piyasaya sürmüştü.

Dünya çapında kısa sürede yoğun şekilde kullanılmaya başlanan yapay zeka modeli, uygulama mağazalarında ABD merkezli ChatGPT'yi de geride bırakarak, en fazla indirilen yapay zeka uygulaması olmuştu.

Çinli şirketin düşük maliyetli bir yapay zeka modeli çıkarması, başta ABD olmak üzere Batılı şirketlerin sektördeki hakimiyetine ve bu alanda yaptığı büyük harcamalara ilişkin şüpheleri artırırken, küresel piyasalarda teknoloji hisseleri öncülüğünde satış baskısına yol açmıştı.