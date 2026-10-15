Japonya Dışişleri Bakanı Motegi, Suudi mevkidaşına Husileri kınadığını iletti

Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile yaptığı telefon görüşmesinde, Husilerin düzenlediği saldırıları ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Japonya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Motegi'nin Suudi Arabistanlı mevkidaşı bin Ferhan ile telefon görüşmesi yaptığı ifade edildi.

Yemen'deki İran destekli Husilerin saldırılarını kınadığını belirten Motegi, saldırılar nedeniyle hayatını kaybedenler için taziye dileğinde bulundu.

Suudi Arabistan'ın, Yemen de dahil olmak üzere Orta Doğu'da barış ve istikrarın teşvik edilmesine yönelik çabalarını takdir eden Motegi, Yemen'de istikrar ve barışın yalnızca siyasi çözümle sağlanabileceğini kaydetti.

Motegi ayrıca, Japonya'nın Hürmüz Boğazı ve Babulmendeb Boğazı'nda istikrarın bir an önce yeniden sağlanması için Suudi Arabistan da dahil olmak üzere uluslararası toplumla yakın işbirliği içinde çalışmaya devam edeceğini belirtti.

Görüşmede ikili, Orta Doğu'da orta ve uzun vadeli barış ve istikrarın sağlanması için yakın işbirliği içinde çalışmaya devam etme konusunda mutabık kaldı.

Ne olmuştu?

Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Kurulu (GACA), Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na 10 Ekim'de düzenlenen Husi saldırısında farklı uyruklardan 13 kişinin hayatını kaybettiğini, 300'den fazla kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken, İran destekli Husiler kendilerine saldırı düzenlendiğini öne sürerek, Suudi Arabistan'ı balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.

Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.