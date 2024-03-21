Japonya Kara Öz Savunma Kuvvetleri (GSDF), geçen yıl düşmesi sonrası yerde tutulan "CV-22 Osprey" tip askeri nakliye uçağını Tokyo yakınında yeniden havalandırdı.
Japonya Savunma Bakanlığının "CV-22 Osprey" tip askeri nakliye uçaklarını ülke içinde "safhalar halinde" havalandırılacağını açıklaması sonrası GSDF harekete geçti.
Devlet televizyonu NHK'nin aktardığı görüntülere göre, GSDF, Kasım 2023'te düşmesiyle hangara çekilen "CV-22 Osprey" tip nakliye uçaklarını yeniden havalandırdı.
Görüntülere "CV-22 Osprey" uçaklarının, Tokyo'nun doğusundaki Kisarazu Hava Üssü'nden havalanarak, yakın bölgede kısa süreli iniş kalkış tatbikatlar düzenlediği yansıdı.
Merkezi hükümet yetkilileri, daha önce Osprey tipi askeri uçakların ülke genelinde farklı eyaletlerde yeniden kullanılacağına yönelik yerel idarelere bilgilendirme gönderdi.
Öte yandan Japonya Savunma Bakanı Kihara Minoru ile GSDF subaylarının, uçağın güvenliğine yönelik endişelere karşı, yerel idare yöneticilerine brifing vereceği aktarıldı.
Kaza raporu duyurulmadı
Kasım 2023 sonunda, Tokyo'nun batısında Yokota Hava Üssü'ndeki ABD Hava Kuvvetlerine ait "CV-22 Osprey" uçağı, rutin bir tatbikat esnasında düşmüştü.
Ülkenin güneybatısındaki Yakuşima Adası açıklarında düşen "CV-22 Osprey" uçağında bulunan ABD'li mürettebattan 8 kişi hayatını kaybetmişti.
ABD Hava Kuvvetleri'nin Aralık 2023 başında yaptığı açıklamada, Japonya'da konuşlu yüzlerce CV-22 Osprey tipi uçağın yere indirildiği duyurulmuştu.
Japonya Savunma Bakanlığına göre, kaza nedeni belirlenmesine rağmen, ABD iç hukukundaki kısıtlamalar nedeniyle, kazaya ilişkin rapor kamuoyuna duyurulmadı.
Helikopter gibi iniş ve kalkış yapabilen, havada, uçak benzeri şekilde ilerleyebilen Osprey araçlarının, denizaşırı ve Japonya içinde kaza sicili bulunuyor.
Son Dakika › Güncel › Japonya, düşen Osprey uçağını yeniden havalandırdı - Son Dakika
Jandarma tarafından gerçekleştirilen 'MAHZEN-16' operasyonları sonucunda, İstanbul, Muğla ve İzmir'de faaliyet gösteren 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşları da dahil olmak üzere toplamda 63 şüpheli gözaltına alındı.
Siirt'in Tillo ilçesinde İbrahim Hakkı Hazretleri'nin yaptırdığı ışık düzeneğiyle güneşin ilk ışınlarının İsmail Fakirullah Hazretleri'nin başucunu aydınlatması hadisesi, yağmurlu hava nedeniyle izlenemedi. Programda belgesel izletildi ve ilahiler seslendirildi. Vatandaşlara eski görüntüler izletildi. Işık hadisesi her yıl ekinokslarda gerçekleşiyor.
İngiltere Merkez Bankası'nın bugün yapacağı açıklamada faiz oranını beşinci kez sabit tutması bekleniyor. Banka, enflasyonun kontrol altına alındığına dair sağlam kanıtlar görmek istiyor.
Türkiye Maarif Vakfı (TMV) ile And Parlamentosu arasında imzalanan işbirliği anlaşması kapsamında, TMV heyeti Ekvador'a çalışma ziyareti gerçekleştirdi. Heyet, Ekvador'da Türkiye'nin Kito Büyükelçiliği, And Parlamentosu ve Ekvador Merkez Üniversitesi'nde temaslarda bulundu. TMV heyeti, eğitim alanında Türkiye'nin geliştirmeyi hedeflediği ilişkilere katkı sağlamayı amaçladıklarını belirtti.
NEW New York'taki Müslüman toplumun temsilcileri, Türkevi'nde düzenlenen iftar programında bir araya geldi.
Çorum L Tipi Kapalı Cezaevi'nde bir mahkumun bilinmeyen bir nedenle yatağını ateşe vermesi sonucu çıkan yangında 9'u mahkum 12 kişi dumandan etkilenerek tedavi altına alındı. Dumandan etkilenenler arasında 3 infaz koruma memuru da bulunuyor. Yaralılar, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?