Japonya, düşen Osprey uçağını yeniden havalandırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Japonya, düşen Osprey uçağını yeniden havalandırdı

Japonya Kara Öz Savunma Kuvvetleri (GSDF), geçen yıl düşmesi sonrası yerde tutulan Osprey tip askeri nakliye uçağını Tokyo yakınında yeniden havalandırdı. Devlet televizyonu NHK'nin aktardığı görüntülere göre, GSDF, Kasım 2023'te düşmesiyle hangara çekilen Osprey uçaklarını yeniden havalandırdı. Merkezi hükümet yetkilileri, daha önce Osprey tipi askeri uçakların ülke genelinde farklı eyaletlerde yeniden kullanılacağına yönelik yerel idarelere bilgilendirme gönderdi. Kaza nedeni belirlenmesine rağmen, ABD iç hukukundaki kısıtlamalar nedeniyle, kazaya ilişkin rapor kamuoyuna duyurulmadı.

21.03.2024 07:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Japonya Kara Öz Savunma Kuvvetleri (GSDF), geçen yıl düşmesi sonrası yerde tutulan "CV-22 Osprey" tip askeri nakliye uçağını Tokyo yakınında yeniden havalandırdı.

Japonya Savunma Bakanlığının "CV-22 Osprey" tip askeri nakliye uçaklarını ülke içinde "safhalar halinde" havalandırılacağını açıklaması sonrası GSDF harekete geçti.

Devlet televizyonu NHK'nin aktardığı görüntülere göre, GSDF, Kasım 2023'te düşmesiyle hangara çekilen "CV-22 Osprey" tip nakliye uçaklarını yeniden havalandırdı.

Görüntülere "CV-22 Osprey" uçaklarının, Tokyo'nun doğusundaki Kisarazu Hava Üssü'nden havalanarak, yakın bölgede kısa süreli iniş kalkış tatbikatlar düzenlediği yansıdı.

Merkezi hükümet yetkilileri, daha önce Osprey tipi askeri uçakların ülke genelinde farklı eyaletlerde yeniden kullanılacağına yönelik yerel idarelere bilgilendirme gönderdi.

Öte yandan Japonya Savunma Bakanı Kihara Minoru ile GSDF subaylarının, uçağın güvenliğine yönelik endişelere karşı, yerel idare yöneticilerine brifing vereceği aktarıldı.

Kaza raporu duyurulmadı

Kasım 2023 sonunda, Tokyo'nun batısında Yokota Hava Üssü'ndeki ABD Hava Kuvvetlerine ait "CV-22 Osprey" uçağı, rutin bir tatbikat esnasında düşmüştü.

Ülkenin güneybatısındaki Yakuşima Adası açıklarında düşen "CV-22 Osprey" uçağında bulunan ABD'li mürettebattan 8 kişi hayatını kaybetmişti.

ABD Hava Kuvvetleri'nin Aralık 2023 başında yaptığı açıklamada, Japonya'da konuşlu yüzlerce CV-22 Osprey tipi uçağın yere indirildiği duyurulmuştu.

Japonya Savunma Bakanlığına göre, kaza nedeni belirlenmesine rağmen, ABD iç hukukundaki kısıtlamalar nedeniyle, kazaya ilişkin rapor kamuoyuna duyurulmadı.

Helikopter gibi iniş ve kalkış yapabilen, havada, uçak benzeri şekilde ilerleyebilen Osprey araçlarının, denizaşırı ve Japonya içinde kaza sicili bulunuyor.

Kaynak: AA

Japonya, Tokyo, Ulaşım, Güvenlik, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Japonya, düşen Osprey uçağını yeniden havalandırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


07:54 Bakanlıktan mahalledeki çocukları yıllarca istismar eden sucuyla ilgili açıklama Bakanlıktan mahalledeki çocukları yıllarca istismar eden sucuyla ilgili açıklama
00:19 Akaryakıt fiyatları İstanbul’da 43 liranın üzerine çıktı Akaryakıt fiyatları İstanbul'da 43 liranın üzerine çıktı
23:12 Cumhur İttifakı’nın Ankara adayı Turgut Altınok’tan “600 daire“ iddiasına yanıt Cumhur İttifakı'nın Ankara adayı Turgut Altınok'tan "600 daire" iddiasına yanıt
21:46 CHP adayı Şükrü Erdem’in Abdullah Öcalan hakkındaki ifadeleri infiale yol açtı CHP adayı Şükrü Erdem'in Abdullah Öcalan hakkındaki ifadeleri infiale yol açtı
16:30 Gözler Merkez Bankası’nın faiz kararında Ekonomistler aynı tahminde birleşti Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! Ekonomistler aynı tahminde birleşti
07:46 8 aylık hamile Gonca Vuslateri, sır gibi sakladığı sevgilisiyle evlendi 8 aylık hamile Gonca Vuslateri, sır gibi sakladığı sevgilisiyle evlendi
23:09 Patnos’ta bir kişi, camide intihar etti Patnos'ta bir kişi, camide intihar etti
22:05 Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi
21:17 Will Smith: Kur’an-ı Kerim’in tamamını okudum, yanlış anlaşılmaya yer bırakmıyor Will Smith: Kur'an-ı Kerim'in tamamını okudum, yanlış anlaşılmaya yer bırakmıyor
19:49 Akşener’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrı: Emeklilere 11 bin lira zam yapın Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: Emeklilere 11 bin lira zam yapın
18:59 Galatasaray, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hakkında suç duyurusunda bulundu Galatasaray, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hakkında suç duyurusunda bulundu
17:25 Trabzonspor Kulübü toplantısında gergin anlar CHP Milletvekili “10-11 Kupası’nın kimde olduğunu herkes biliyor“ deyince ortalık karıştı Trabzonspor Kulübü toplantısında gergin anlar! CHP Milletvekili "10-11 Kupası'nın kimde olduğunu herkes biliyor" deyince ortalık karıştı
16:47 İBB adayı Murat Kurum mal varlığını açıkladı İBB adayı Murat Kurum mal varlığını açıkladı
16:10 Ramazan sahnesiyle tepki çeken Kızıl Goncalar ekibinden imalı sözler: Oynuyorlar, engelleyemiyoruz Ramazan sahnesiyle tepki çeken Kızıl Goncalar ekibinden imalı sözler: Oynuyorlar, engelleyemiyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2024 08:13:32. #1.12#
SON DAKİKA: Japonya, düşen Osprey uçağını yeniden havalandırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement