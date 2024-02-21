Japonya Ekonomi Bakanı, Fukuşima Nükleer Santrali\'ndeki Sızıntı İçin TEPCO\'yu Uyardı

Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Saito Ken, ay başında radyoaktif madde içeren su sızan Fukuşima Dai-içi Nükleer Güç Santrali'nin işleticisi Tokyo Electric Power (TEPCO) yetkilileriyle bir araya geldi.
Bakanı Saito, başkent Tokyo'da santral işleticisi TEPCO yetkilileriyle yaptığı görüşmede, santralde biriken ve okyanusa boşaltılan radyoaktif atık suyun, bu ay başında santral yerleşkesine sızması sebebiyle firmaya uyarıda bulundu.
Şirket yetkililerinden benzer durumun yeniden yaşanmasının önüne geçilmesini isteyen Saito, "Tek hata bile toplumun güveninin kaybolmasıyla sonuçlanabilir." dedi.
Olayın ülke içi ve dışında endişelere yol açtığına dikkati çeken Japon Bakan, şirketten olası sızıntılara karşı "güvenliğin sağlanması için aktif adımlar atılmasını" talep etti.
Saito, "Aksilikler, TEPCO tarafından yürütülen (santralin) devreden çıkarılma sürecinin güvenliğine yönelik Japonya içinde ve dışında tedirginliği tetikleyebilir." diye konuştu.
TEPCO Başkanı Kobayakawa Tomoaki, görüşmede, sızıntıdan dolayı kamuoyundan özür diledi ve tedbirlere ilişkin yatırımlarda sorumluluk alacağını bildirdi.
Başkan Kobayakawa, ekipman ve güvenlik prosedürlerini gözden geçireceklerini belirterek, mevcut güvenlik teknolojilerini yenileyeceklerini söyledi.
Yaklaşık 5,5 ton kirli su sızmıştı
Santralde biriken kirli sudan radyoaktif maddeleri arındıran sistemin bulunduğu binanın havalandırmasında bu ay başında sızıntı saptanmıştı.
Radyoaktif madde içeren yaklaşık 5,5 ton kirli suyun, havalandırma çıkışı etrafına sızdığı tespit edilmişti. Sisteme kirli su akışının durdurulmasıyla, sızıntının kesildiği bildirilmişti.
TEPCO yetkilileri, suyun "sezyum ve stronsiyum dahil 22 milyar bekerel radyoaktif madde içerebileceği" tahmininde bulunmuştu.
Radyoaktif madde içeren suyun büyük bir kısmı toprağa sızarken, yakın bölgede bulunan drenaj kanallarındaki incelemelerde önemli düzeyde anormallik saptanmamıştı.
İşletici firmanın, suyun sızdığı bölgeyi "girilmez" statüsüne aldığı, bu bölge ve çevresindeki toprağın toplanması dahil prosedürleri ivedilikle başlattığı aktarılmıştı.
Atık su tahliyesi
TEPCO, santraldeki radyoaktif atık suyun okyanusa boşaltılmasını Ağustos 2023'te başlatmıştı.
Atık su, deniz altına inşa edilen tünel vasıtasıyla kıyıdan 1 kilometre açığa boşaltılıyor. Toplam 31 bin 200 ton atık su Pasifik Okyanusu'na boşaltılması planlanıyor.
Santraldeki reaktörleri soğutma işlevi gören saf su içinde oluşan radyoaktif maddeler, Gelişmiş Sıvı İşleme Sistemi (ALPS) sayesinde trityum materyali haricinde ayrışıyor.
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), Temmuz 2023'teki nihai raporunda, Japonya'nın atık su tahliye planının, güvenlik standartlarıyla uyumlu olduğunu duyurmuştu.
2011'de 9 büyüklüğünde deprem ile sonrasındaki tsunaminin santraldeki reaktörde yol açtığı nükleer erimeler havaya karışmış ve santral çevresi tahliye bölgesi ilan edilmişti.
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