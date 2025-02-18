Japonya Emisyon Hedeflerini Belirledi

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TOKYO, 18 Şubat (Xinhua) -- Japon hükümeti, yeni bir temel enerji planı yayımlayarak sera gazı emisyonlarını 2035 mali yılında yüzde 60, 2040 mali yılındaysa yüzde 73 azaltmayı hedefliyor.

Kabine salı günü onayladığı planla, ülkedeki sera gazı emisyonlarını Mart 2014'te sona eren 2013 mali yılındaki seviyelere kıyasla 2035 yılına kadar yüzde 60, 2040 mali yılına kadarsa yüzde 73 oranında azaltmayı, bu sayede 2050 mali takvime gelindiğinde karbon nötr hedefine ulaşmış olmayı planlıyor.

Öte yandan nükleer enerjinin 2040 mali yılında Japonya'nın toplam enerji üretiminin yaklaşık yüzde 20'sini oluşturması bekleniyor. Söz konusu oranın 2030 mali yılı için de yüzde 20-22 olarak hedeflendiği dikkate alındığında bu, hükümetin 2011 Fukushima nükleer felaketinin ardından nükleer enerjiye olan bağımlılığını en aza indirme kararlılığından sapma anlamına geliyor.

Plana göre yenilenebilir enerji kaynakları 2040 mali yılında ülkenin tüm enerji kaynaklarının yaklaşık yüzde 40-50'sini teşkil edecek. Bu sayı, 2023 mali yılında kaydedilen yüzde 22,9'luk oranın neredeyse iki katına işaret ediyor.