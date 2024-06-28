Japonya, Fukuşima'daki nükleer atık suyunu yedinci kez okyanusa boşaltıyor

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TOKYO, 28 Haziran (Xinhua) -- Japonya, hasarlı Fukuşima Daiichi nükleer santralindeki nükleer kirli atık suyu Pasifik Okyanusu'na boşaltma işleminin yedinci turunu Cuma günü başlattı.

Santralin işletmecisi Tokyo Elektrik Enerjisi Şirketi (TEPCO), yurtiçi ve yurtdışındaki şiddetli muhalefete rağmen sabah saatlerinde radyoaktif atık suyu okyanusa boşaltmaya başladı. Böylece, 2024 mali yılı içerisindeki üçüncü boşaltma turu başlamış oldu.

Daha önceki altı turda olduğu gibi yaklaşık 7.800 ton atık su, 16 Temmuz tarihine kadar okyanusa boşaltılacak.