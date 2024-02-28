Japonya, Fukuşima Nükleer Santrali'ndeki radyoaktif atık suyun dördüncü aşamasını başlattı - Son Dakika
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Japonya, Fukuşima Nükleer Santrali'ndeki radyoaktif atık suyun dördüncü aşamasını başlattı

Japonya, Fukuşima Nükleer Santrali\'ndeki radyoaktif atık suyun dördüncü aşamasını başlattı

Japonya'nın Fukuşima Daiichi Nükleer Santrali'ndeki hasarlı nükleer kirli atık suyu, Tokyo Elektrik Enerjisi Şirketi (TEPCO) tarafından, yerel balıkçıların, bölge sakinlerinin ve uluslararası toplumun tepkilerine rağmen Pasifik Okyanusu'na boşaltılmaya başlandı. Radyoaktif trityum maddesi içeren 7.800 ton atık su, önceki üç aşamada olduğu gibi yaklaşık 17 gün boyunca okyanusa bırakılacak.

28.02.2024 09:34  Güncelleme: 09:35
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TOKYO, 28 Şubat (Xinhua) -- Japonya, hasarlı Fukuşima Daiichi Nükleer Santrali'ndeki nükleer kirli atık suyu Pasifik Okyanusu'na boşaltma işleminin dördüncü aşamasını Çarşamba günü başlattı.

Santralin işletmecisi Tokyo Elektrik Enerjisi Şirketi (TEPCO) yerel balıkçıların, bölge sakinlerinin ve uluslararası toplumun tepkilerine rağmen radyoaktif atık suyu yerel saatle 11.30 sularında okyanusa boşaltmaya başladı.

Halen radyoaktif trityum maddesi içeren 7.800 ton civarında atık su, önceki üç aşamada olduğu gibi yaklaşık 17 gün boyunca okyanusa bırakılacak.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Japonya, Fukuşima Nükleer Santrali'ndeki radyoaktif atık suyun dördüncü aşamasını başlattı - Son Dakika

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