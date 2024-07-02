Japonya, H3 Roketiyle Yeni Tip ALOS-4 Gözlem Uydusunu Başarılı Şekilde Fırlattı - Son Dakika
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Japonya, H3 Roketiyle Yeni Tip ALOS-4 Gözlem Uydusunu Başarılı Şekilde Fırlattı

Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), H3 roketiyle yeni tip 'ALOS-4' gözlem uydusunu başarılı şekilde fırlattığını duyurdu. JAXA'nın açıklamasına göre, Kagoşima eyaletindeki Tanegaşima Uzay Merkezi'nden fırlatılan ALOS-4, kızılötesi sensöre sahip 'Gelişmiş Kara Gözlem Uydusu' olarak kullanılacak ve ALOS-2'nin yerini alacak. Ayrıca, ALOS-4 uydusu, afet haritalama ve askeri faaliyetlerin izlenmesi gibi keşif görevlerini yerine getirecek. H3 roketi ise JAXA ve Mitsubishi Heavy Industries tarafından ortak üretildi ve H2A'nın yerini alması planlanıyor.

02.07.2024 07:45
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Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), H3 roketiyle yeni tip "ALOS-4" gözlem uydusunu başarılı şekilde fırlattığını bildirdi.

Ajansın açıklamasına göre JAXA, güneyde Kagoşima eyaletindeki Tanegaşima Uzay Merkezi'nden yeni tip "ALOS-4" gözlem uydusunu fırlattı.

Japonya Savunma Bakanlığınca geliştirilen kızılötesi sensöre sahip "Gelişmiş Kara Gözlem Uydusu" (ALOS-4), kullanımdaki ALOS-2'nin yerini alacak.

Yeni tip "ALOS-4" uydusu, afet haritalama için veri toplama ile füze denemeleri dahil askeri faaliyetlerin izlenmesi gibi keşif görevleri yürütecek.

Başarıyla fırlatılan H3 roketinin JAXA ve Mitsubishi Heavy Industries ortak üretimi olduğu ve yaygın kullanılan H2A'nın yerini almasının planlandığı aktarıldı.

Kaynak: AA

Japonya, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Japonya, H3 Roketiyle Yeni Tip ALOS-4 Gözlem Uydusunu Başarılı Şekilde Fırlattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Japonya, H3 Roketiyle Yeni Tip ALOS-4 Gözlem Uydusunu Başarılı Şekilde Fırlattı - Son Dakika
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