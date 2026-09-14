Japonya, Husilerin saldırılarını kınadı, Yemen'e seyrüsefer desteği sürecek - Son Dakika
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Japonya, Husilerin saldırılarını kınadı, Yemen'e seyrüsefer desteği sürecek

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Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, Yemen Dışişleri Bakanı Afrah ez-Zube ile telefonda görüşerek Husilerin saldırılarını şiddetle kınadı. Motegi, saldırıların Babulmendeb Boğazı ve Kızıldeniz'de seyrüsefer güvenliğini tehdit ettiğini belirterek Yemen hükümetine tam destek vermeye devam edeceklerini bildirdi.

Japonya hükümeti, Orta Doğu'da seyrüsefer güvenliği için Yemen hükümetine "tam destek vermeye devam edeceğini" bildirdi ve Husilerin saldırılarını şiddetle kınadı.

Tokyo hükümetinden yapılan açıklamaya göre, Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, Yemen Dışişleri Bakanı Afrah ez-Zube ile telefonda görüştü.

Motegi, 30 dakika süren görüşmede, bölgede Husiler tarafından yakın zamanda gerçekleştirilen saldırılarda hayatını kaybedenler için içten taziyelerini iletti.

Japonya'nın, bölgede gidişatın hızla kötüleşmesinden derin endişe duyduğunu kaydeden Motegi, Husilerin gerçekleştirdiği saldırıları şiddetle kınadıklarını belirtti.

Motegi, saldırıların Babulmendeb Boğazı ve Kızıldeniz dahil tüm bölgede istikrarı bozduğunu, bölgedeki serbest ve güvenli seyrüsefer için büyük bir tehdit oluşturduğunu ifade etti.

Bölgede serbest ve güvenli seyrüseferi engelleyen her türlü eylemi "kesinlikle kabul edilemez" olarak gördüklerini vurgulayan Motegi, Yemen'deki istikrarın Orta Doğu'daki istikrarla doğrudan bağlantılı olduğunu söyledi.

Japonya'nın, bölgede seyrüsefer güvenliği için Yemen hükümetine "tam destek vermeye devam edeceğini" aktaran Motegi, Yemen'de barışın sağlanmasının önemine değindi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Japonya, Husilerin saldırılarını kınadı, Yemen'e seyrüsefer desteği sürecek - Son Dakika

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