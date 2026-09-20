Japonya ile ASEAN, Manila'da ekonomik ortaklık anlaşmasını genişletme kararı aldı

Japonya ve Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN), ikili ekonomik ortaklık anlaşmasını güçlendirme ve kapsamını genişletme konularında anlaşmaya vardı.

Devlet televizyonu NHK'nin haberine göre, Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Akazawa Ryosei, ASEAN 2026 Dönem Başkanı Filipinler'in başkenti Manila'da, Ticaret Bakanı Maria Cristina Roque ile görüştü.

Görüşmede, Akazawa, taraflar arasındaki ekonomik bağları daha da sağlamlaştırmayı hedeflediklerini söyleyerek, "ASEAN ve Japonya'nın zorlukları fırsata dönüştürmek için güçlerini birleştirme zamanı geldi." ifadesini kullandı.

Bakan Roque de son dönemde küresel belirsizliklerin arttığına dikkati çekerek, Japonya-ASEAN işbirliğinin giderek daha önemli hale geldiğini kaydetti.

Enerji güvenliği, tedarik zincirleri ile yapay zekanın artan rolü konularını ele alan ikili, Japonya ve ASEAN arasındaki ikili ekonomik ortaklık anlaşmasının güçlendirilmesi ve kapsamının genişletilmesinde anlaştı.

ASEAN

Bangkok'ta 1967'de kurulan, Vietnam, Tayland, Singapur, Filipinler, Myanmar, Malezya, Laos, Endonezya, Kamboçya, Brunei ve Timor-Leste'yi bir araya getiren ASEAN, hükümetler arası işbirliği ve ekonomi diplomasisini amaçlıyor.

Gayri Safi Yurt İçi Hasılası (GSYH) 4 trilyon dolardan fazla olan ve 650 milyondan fazla nüfusu bir araya getiren ASEAN, bölgesel ekonomik ve güvenlik işbirliğini hedefliyor.