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Japonya, İsrail'in Şifa Hastanesi'ni yıkmasını kınadı - Son Dakika
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Japonya, İsrail'in Şifa Hastanesi'ni yıkmasını kınadı

Japonya, İsrail\'in Şifa Hastanesi\'ni yıkmasını kınadı

Japonya Dışişleri Bakanlığı, İsrail ordusunun Gazze'deki Şifa Hastanesi'ni yıkmasının uluslararası insancıl hukuku ihlal ettiğini belirterek kınadı. Japonya, İsrail'in yerleşim faaliyetlerini tamamen durdurmasını talep etti.

03.04.2024 07:19  Güncelleme: 07:21
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Japonya Dışişleri Bakanlığı, İsrail ordusunun Gazze'deki Şifa Hastanesi'ni yıkmasının ardından uluslararası insancıl hukuk çağrısı yaptı.

Japonya Dışişleri Bakanlığından, AA muhabirinin Şifa Hastanesi'ndeki yıkımla ilgili sorusuna verilen yazılı yanıtta, "Masum sivilleri kapsayan bir saldırı, uluslararası insancıl hukukun temel ilkelerini ihlal eder." değerlendirmesinde bulunuldu.

Uluslararası insancıl hukukun temel normlarına uyulması çağrısı yapılan yanıtta, "İsrail ordusunun belirli eylemleriyle ilgili Japonya'nın bir karara varması zor." ifadesi kullanıldı.

Japonya'nın, İsrail dahil tüm taraflar için uluslararası hukuka uyulması talebini sürdüreceği vurgulandı.

"İsrail hükümetinden yerleşim faaliyetlerini tamamen dondurmasını şiddetle talep ettik"

Japonya Dışişleri Bakanı Kamikava Yoko, düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yeni konut inşa etme ve arazilere el koyma kararlarının, iki devletli çözüme zarar verdiğini söyledi.

Bakan Kamikava, "Japonya'nın tutumu, İsrail'in yerleşim faaliyetlerinin uluslararası hukuku ihlal ettiği ve iki devletli çözümün gerçekleşmesine zarar verdiği yönünde." dedi.

"İsrail hükümetinden yerleşim faaliyetlerini tamamen dondurmasını şiddetle talep ettik." ifadesini kullanan Kamikava, ilerleyen süreçte aynı doğrultuda taleplerini sürdüreceklerini vurguladı.

Bölgede İsrailli aşırılık yanlısı yerleşimcilerin uyguladığı şiddetin de kabul edilemez olduğunu kaydeden Kamikava, Japonya olarak bu konuda atılacak adımları değerlendirdiklerini söyledi.

Şifa Hastanesi'nde İsrail baskınından geriye yıkım ve katliam kaldı

İsrail ordusu, Gazze kentinin batısında bulunan, 7 binden fazla hasta ve yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı Şifa Hastanesi'ne 18 Mart'ın ilk saatlerinde baskın düzenlemiş ve Filistinlilerin sığındığı yerleşkeyi kuşatmıştı.

Gazze'deki hükümet, İsrail güçlerinin Şifa Hastanesi ve çevresinde 400'den fazla Filistinliyi öldürdüğünü, 900'den fazlasını alıkoyduğunu ve 1050 evi yıktığını duyurmuştu.

İsrail ordusu ise 2 hafta süren baskında 200 Filistinliyi öldürdüğünü, 500'den fazlasını alıkoyduğunu ileri sürmüştü.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin en büyük sağlık kompleksi Şifa Hastanesi ile çevresinden çekildiğini duyurmuştu.

Görgü tanıkları, İsrail güçlerinin çekilmeden önce Şifa Hastanesi'nin tüm binalarını yaktığını ve tamamen hizmet dışı bıraktığını, hastanenin cerrahi binasının katlarını ve odalarını tamamen yıktığını, geri kalanını ateşe verdiğini, ana resepsiyon ve acil durum binasını da yakarak içindeki tüm tıbbi malzemeleri imha ettiğini belirtmişti.

İsrail ordusu, 15 Kasım 2023'te de Şifa Hastanesi'ne tüneller ve cephanelikler bulunduğu iddiasıyla baskın düzenlemiş, hastaneyi hizmet dışı bırakıp ciddi zarar verdikten sonra iddialarını destekleyecek kanıtlar sunamamıştı.

Kaynak: AA

Dışişleri Bakanlığı, Japonya, İsrail, Gazze, Dünya, Güncel, Son Dakika

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