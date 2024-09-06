Japonya'nın Belarus'a Protestosu

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Japonya "ajanlık yaptığı" iddiasıyla bir Japon vatandaşının Belarus'ta yakalanmasını konu alan programın, ülkenin ulusal televizyonda yayınlanmasını protesto etti.

Kabine Baş Sekreteri Hayaşi Yoşimasa, "oldukça talihsiz ve üzücü" şeklinde nitelediği durum karşısında Belarus Dışişleri Bakanlığına diplomatik protesto gönderildiğini belirtti.

Hayaşi, "Yayın öncesinde Japonya, Belarus Dışişleri Bakanlığından yayının iptal edilmesi yönünde güçlü bir talepte bulundu. Ancak yayınlanmış olması son derece üzüntü verici." dedi.

Yayınının "insan haklarının güvence altına alınması açısından sorunlu" olarak değerlendiren Hayaşi, "Vatandaşlarımızı korumak için mümkün olduğunca fazla destek vereceğiz." diye konuştu.

Resmi Kyodo ajansının Kabine kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Tokyo hükümeti, diplomatik protestoyu Japonya'nın Minsk Büyükelçiliği vasıtasıyla Belarus'a gönderdi.

Japon basınında ismi "Nakanişi Masatoşi" olarak bildirilen kişinin, Belarus'ta "askeri altyapıların görüntüsünü almak" dahil ajanlık faaliyetlerinden soruşturma geçirdiği kaydedildi.

"Casusluk" iddiası

Belarus kanalında yayımlanan "Tokyo'dan Bir Samurayın Başarısızlığı" programında, daha önce Belarus'ta Japonca eğitmeni olan 50'li yaşlardaki kişinin "casusluk yaptığı" iddia edildi.

15 dakikalık programda, güvenlik görevlilerinin, "Japon istihbarat teşkilatı adına Belarus askeri tesisleri hakkında bilgi topladığı şüphesiyle söz konusu kişiyi soruşturduğu" kaydedildi.

Program görüntülerinde Nakanişi'nin fotoğraf çektiği, diğer görüntüde kelepçeli bir şekilde yürüdüğü görülürken, bu kişinin Rusça olarak Ukrayna sınırına yaklaştığını söylediği anlaşıldı.

Ülke tarihinde ilk

Belarus'ta, "Japon ajanı olduğu belirtilen ve askeri altyapıların görüntüsünü kayda alan kişinin yakalandığı" bildirilmişti.

Belarus devlet televizyonunda hafta içinde yayınlanan haberde, ülke tarihinde ilk kez Japonya istihbarat kuruluşunun faaliyetlerinin engellendiği belirtilmişti

Japon vatandaşının "Belarus'taki sosyal ve politik durum hakkında bilgi toplamaktan, Çin'in 'Tek Kuşak Tek Yol' girişiminin uygulanması ve Belarus-Ukrayna sınırında olup bitenlere kadar geniş konularla ilgilendiği" ve ülkedeki askeri altyapıların görüntüsünü kaydettiği ileri sürülmüştü.