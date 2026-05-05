Japonya-Kenya Savunma Anlaşması

05.05.2026 19:50
Japonya, Kenya'ya savunma ekipmanı tedariki amacıyla resmi güvenlik yardımı (OSA) uygulanması için bu ülkeyle anlaşmaya vardı.

Japonya Dışişleri Bakanlığı açıklamasına göre Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, Nairobi'de Kenya Dışişleri Bakanı Musalia Mudavadi ile görüştü.

Görüşmede Motegi ve Mudavadi, Japonya'nın Kenya'ya savunma ekipmanı tedariki hedefiyle OSA çerçevesinin uygulanması mutabakatına vardı.

Motegi, görüşmede Japon şirketlerinin Kenya'ya yayılmasının hızlandığını ve ticari faaliyetlerin desteklenmesi için ülke içi iş ortamının iyileştirilmesi talebinde bulundu.

Görüşmede Mudavadi ise Mombasa limanı dahil Kenya'daki önemli altyapıların geliştirilmesi konusunda Japonya ile birlikte çalışılması gerektiğini bildirdi.

Bakanlık verilerine göre Doğu Afrika ülkesi Kenya'da 120'den fazla Japon şirketi faaliyet gösteriyor.

29 Nisan'da Afrika turu için Japonya'dan ayrılarak Zambiya ve Angola'yı ziyaret eden Motegi'nin, Kenya sonrası Güney Afrika'ya gitmesi bekleniyor.

OSA çerçevesi

Japonya, 2022'de güncellenen Ulusal Güvenlik Stratejisi (NSS) kapsamında resmi güvenlik yardımı (OSA) çerçevesi Nisan 2023'te yürürlüğe girmişti.

Buna göre Japonya, hukukun üstünlüğü ve demokrasi gibi değerleri "benzer düşüncedeki" ülkelerin ordularına, savunma ekipmanları sağlayabiliyor.

OSA, kamuoyunda Japonya'nın "Çin'in, Hint-Pasifik dahil çeşitli bölgelerde nüfuzunu artırması karşısındaki savunma hamlesi" şeklinde nitelendiriliyor.

Kaynak: AA

