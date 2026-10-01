Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Tamura'dan TEKNOFEST övgüsü: - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Tamura'dan TEKNOFEST övgüsü:

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Japonya\'nın Ankara Büyükelçisi Tamura\'dan TEKNOFEST övgüsü:
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- "Türkiye'nin savunma teknolojileri hamlelerini çok güzel buluyorum. Bu şekilde mükemmel bir etkinliği ise çok şaşırtıcı olarak karşılıyorum" "Türkiye coğrafi konumu itibarıyla çeşitli zorluklarla karşı karşıya kalıyor. Türkiye ve Japonya'nın işbirliği dünyanın barışı için de önemli"

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Tamura Masami, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'e ilişkin, " Türkiye'nin savunma teknolojileri hamlelerini çok güzel buluyorum. Bu şekilde mükemmel bir etkinliği ise çok şaşırtıcı olarak karşılıyorum." dedi.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlıyor.

Büyükelçi Tamura, TEKNOFEST Güneydoğu'daki festival alanını ziyaret ettikten sonra AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Dünyada savunma teknolojisinin büyük önem taşıdığını vurgulayan Tamura, Türkiye'nin de bu alandaki yatırım ve adımlarını yakından takip ettiklerini söyledi.

Tamura, Japonya'da benzer büyüklükte bu tür bir organizasyon yapılmadığını dile getirdi.

Türkiye ile Japonya arasındaki işbirliğinin artacağını belirten Tamura, "Türkiye'nin savunma teknolojileri hamlelerini çok güzel buluyorum. Bu şekilde mükemmel bir etkinliği ise çok şaşırtıcı olarak karşılıyorum. Geçtiğimiz günlerde Japonya Başbakanı Sanae Takaiçi ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ikili bir görüşme yaptı. O görüşmede, Japonya ve Türkiye'deki savunma işbirliği üzerinde konuşularak bu alandaki işbirliğinin daha da derinleşmesi konusunda mutabık kalındı." diye konuştu.

"Japonlar Türkiye'yi çok seviyor"

TEKNOFEST aracılığıyla Türkiye'nin çocukları eğittiğini belirten Tamura, "Türkiye'de bilim, teknoloji hatta eğitim alanına çok özen gösterildiğini anladım. Festival aracılığıyla da çocuklara savunma alanında eğlenceyle birlikte eğitim veriliyor. Çocukların eğlenceli bir şekilde bu alanlara ilişkin bilgi alması önemlidir." dedi.

Türkiye ile Japonya arasında uzun yıllara dayanan dostane ilişkilerin bulunduğunu hatırlatan Tamura, şunları kaydetti:

"2. Dünya Savaşı'ndan sonra 80 yılı aşkın süre geçti. Japonya olarak Türkiye ile barışçıl bir politika izledik. Türkiye coğrafi konumu itibarıyla çeşitli zorluklarla karşı karşıya kalıyor. Türkiye ve Japonya'nın işbirliği dünyanın barışı için de önemli. Bu nedenlerden dolayı Türkiye ile Japonya işbirliğinin derinleşmesi de etkin rol oynayacaktır. Bir de Japonlar Türkiye'yi çok seviyor, bunu da özellikle burada vurgulamak istiyorum."

Büyükelçi Tamura, festivalin düzenlenmesinde katkısı olanları tebrik etti.

Kaynak: AA
TeknolojiTeknofestSavunmaTürkiyeJaponyaAnkaraGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MHK soruşturmasında Ahmet Çakar ile Erman Toroğlu’nu zora sokacak ifade: Atamaları onlar yaptırıyor MHK soruşturmasında Ahmet Çakar ile Erman Toroğlu'nu zora sokacak ifade: Atamaları onlar yaptırıyor
Meclis’te yeni dönem başlıyor Haberler.com gelişmeleri anbean aktaracak Meclis'te yeni dönem başlıyor! Haberler.com gelişmeleri anbean aktaracak
Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi
“Mağdurum“ diyen Nihat Zeybekci’nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu "Mağdurum" diyen Nihat Zeybekci'nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu
Çölün ortasında her 4 kilometrede bir bekçi var Nedeni şaşırtıyor Çölün ortasında her 4 kilometrede bir bekçi var! Nedeni şaşırtıyor
Montella bu yüzden kovulamıyor Sözleşmesindeki detay ortaya çıktı Montella bu yüzden kovulamıyor! Sözleşmesindeki detay ortaya çıktı
11:53
Galatasaray’da futbolculara kick boks yasağı
Galatasaray'da futbolculara kick boks yasağı
11:45
A Milli Takım’da büyük şok Yıldız futbolcumuz idmana çıkamadı
A Milli Takım'da büyük şok! Yıldız futbolcumuz idmana çıkamadı
11:28
MHP’li Feti Yıldız: Fon kriziyle ilgili komisyon kurulmasına gerek yok
MHP'li Feti Yıldız: Fon kriziyle ilgili komisyon kurulmasına gerek yok
11:19
TFF açıkladı A Milli Takım’a iki yeni isim
TFF açıkladı! A Milli Takım'a iki yeni isim
11:07
MSB: TSK’nın Başika Üssü kademeli olarak Iraklı makamlara teslim edilecek
MSB: TSK'nın Başika Üssü kademeli olarak Iraklı makamlara teslim edilecek
10:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan çok kızıp talimat verdi: Kim olduklarını bulun
Cumhurbaşkanı Erdoğan çok kızıp talimat verdi: Kim olduklarını bulun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2026 12:29:40. #7.12#
SON DAKİKA: Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Tamura'dan TEKNOFEST övgüsü: - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei