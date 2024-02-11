Japonya\'nın İstanbul Başkonsolosluğu, \'Dünden Bugüne 100 Japon Tasarımı\' sergisini düzenliyor

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Japonya'nın İstanbul Başkonsolosluğu, "Dünden Bugüne 100 Japon Tasarımı" sergisini sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Başkonsolos Kasahara Kenichi, Japonya'nın savaş sonrası hızlı bir ekonomik büyüme yakaladığına işaret ederek, "Bu hızlı değişimle birlikte insanların hayatlarında da çeşitli değişiklikler olmuştur. Bu sergide, bu değişiklikler arasından tasarımlar temasına odaklanarak, savaş sonrası dönemde ve günümüzde Japon insanının hayatına renk katan günlük ihtiyaçlar, araçlar, hizmetler ve benzerlerine yer veriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Sergideki 100 rakamının önemine işaret eden Kasahara, şunları kaydetti:

"Bu serginin de temasının bir parçası olan 100 sayısı, Japonya ve Türkiye için önemli bir anlam taşımaktadır. Geçtiğimiz yıl Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun 100. yılı kutlandı. Bu yıl ise Japonya ile Türkiye arasında diplomatik ilişkilerin tesisinin 100. yıl dönümüdür. Bu serginin teması olan 100 sayısı da bu 100. yıl dönümüne yönelik duygularımızı bünyesinde barındırmaktadır."

Kasahara, iki ülke arasındaki dostluğun 100 yıldan daha eski olduğunu vurgulayarak, "133 yıl önce, o dönem Japonya'yı ziyaret eden bir Osmanlı donanma gemisi (Ertuğrul Fırkateyni) Japon sularında batmış ve çok sayıda denizci maalesef hayatını kaybetmiştir. Yerel halk sıkı bir kurtarma ve yardım çalışması yürüterek onlarca denizciyi kurtarmış ve ardından dönemin Japon hükümetinin hayatta kalan mürettebatı Türkiye'ye geri göndermesiyle iki ülke arasındaki dostluk ilişkileri başlamış oldu." ifadelerine yer verdi.

Türkiye-Japonya arasındaki dostluk ilişkilerinin hiçbir dönemde değişmediğini ve daha samimi bir bağa dönüştüğünün altını çizen Kasahara, bu dostluğun bir sonraki 100 yılda da devam etmesi temennisinde bulundu.

Yarın 14.00'te Beyoğlu Belediyesi İstiklal Sanat Galerisi'nde açılacak sergi, 3 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek.