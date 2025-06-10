Japonya Pirinç Fiyatlarını Dengelemek İçin 200 Bin Ton Pirinç Piyasaya Sürecek - Son Dakika
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Japonya Pirinç Fiyatlarını Dengelemek İçin 200 Bin Ton Pirinç Piyasaya Sürecek

10.06.2025 10:57
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Tarım Bakanı Koizumi, artan pirinç fiyatlarını dengelemek için 200 bin ton pirinç sunacak.

Japonya Tarım Bakanı Koizumi Shinjiro, ülkenin temel gıdalarından pirincin artan fiyatlarını dengelemek amacıyla 200 bin ton daha pirinci piyasaya sürme kararı aldıklarını duyurdu.

Kyodo News'in haberine göre Koizumi, düzenlediği basın toplantısında ülkedeki "pirinç krizine" ilişkin açıklama yaptı.

Koizumi, 2020 ve 2021 hasatlarından 100'er bin ton pirincin iki parti halinde halka sunulacağını belirtti.

Pirincin marketlerde 5 kilogramlık paketler halinde yaklaşık 12 dolara satılmasının beklendiğini ifade eden Koizumi, tüketicilere daha düşük fiyatlarla ulaşmasını sağlayacaklarını kaydetti.

Eski Tarım Bakanı Eto Taku, 21 Mayıs'ta "Destekçilerim bana bol miktarda verdikleri için evimde satabileceğim kadar çok pirinç var." açıklamasının ardından istifa etmiş, yerine Koizumi Shinjiro getirilmişti.

Japonya'da artan pirinç fiyatları

Japonya'nın geleneksel mutfağında önemli yer tutan pirinç üretiminin, son dönemdeki iklimsel olaylar ve doğal afetler nedeniyle olumsuz etkilenmesi üzerine Tokyo hükümeti, artan fiyatları baskılamak amacıyla bu yıl ilk defa şubatta yaklaşık 210 bin ton acil durum pirinç rezervini piyasaya sürmüştü.

Hükümetin bu hamlesine rağmen ülke genelinde pirinç fiyatları artmaya devam ediyor.

Hükümet verilerine göre, martın son haftasında 5 kilogramlık pirincin ortalama fiyatı, geçen yıla kıyasla iki kat artarak 29 dolara yükseldi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Japonya Pirinç Fiyatlarını Dengelemek İçin 200 Bin Ton Pirinç Piyasaya Sürecek - Son Dakika
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