Japonya, Putin'in 'ilişkilerden Tokyo sorumlu' sözlerini kabul edilemez buldu - Son Dakika
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Japonya, Putin'in 'ilişkilerden Tokyo sorumlu' sözlerini kabul edilemez buldu

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Japonya hükümeti, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in iki ülke arasındaki ilişkileri bozmakla Tokyo'yu sorumlu tutmasının kabul edilemez olduğunu bildirdi. Kabine Baş Sekreteri Kihara Minoru, açıklamasında ilişkilerin kötüleşmesinin Rusya'nın Ukrayna'ya saldırganlığından kaynaklandığını vurguladı.

Japonya hükümeti, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in iki ülke arasındaki gergin ilişkilerden Tokyo'yu sorumlu tutmasının "kabul edilemez" olduğunu bildirdi.

Kabine Baş Sekreteri Kihara Minoru, Tokyo'da düzenlediği olağan basın toplantısında Rus lider Putin'in Japonya'yı hedef alan sözlerine tepki gösterdi.

İki ülke ilişkilerini "zorlu" olarak nitelendiren Kihara, "Japonya-Rusya ilişkilerinin mevcut zor durumu, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığından kaynaklanmakta ve Japonya'nın bu durumdan sorumlu olduğunu ima eden açıklamalar kabul edilemez." dedi.

Kihara, Tokyo hükümetinin Kuril Adaları dahil "Kuzey Bölgeleri sorununun" çözüme kavuşturulmasına yönelik şimdiye kadar izlediği politikalarda "değişiklik olmadığını" belirtti.

Sorumluluk "yüzde 100 Japonya'ya ait" demeci

Putin, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Zirvesi'nin ardından dün Rus basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtlamıştı.

"Tokyo'nun hiçbir neden yokken Moskova ile ilişkileri adım adım kötüleştirdiğini" savunan Putin, sorumluluğun "yüzde 100 Japonya'ya ait olduğunu" ileri sürmüştü.

Rusya ile Japonya arasındaki Kuril sorunu

İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda Sovyetler Birliği, Japonya'nın Pasifik Okyanusu ile Ohotsk Denizi'ni birbirinden ayıran yaklaşık 1300 kilometre boyunca uzanan Kuril Adaları'nı 1945'te ilhak etmişti.

İlhakın ardından Japonya tarafından da "Kuzey Bölgeleri" olarak adlandırılan toprak parçası konusundaki uyuşmazlık nedeniyle Rusya ile Japonya arasında barış antlaşması imzalanması için yapılan görüşmelerde taraflar sonuca ulaşamıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Japonya, Putin'in 'ilişkilerden Tokyo sorumlu' sözlerini kabul edilemez buldu - Son Dakika

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